El error imperdonable de Manex que evitó la prórroga y regaló el pase al Barça

El delantero falló un dos contra uno ante Joan García en el 94' y Andrés Martín le recriminó no pasarle el balón para definir fácilmente.

El delantero del Racing Manex Lozano se lamenta tras fallar la ocasión de gol | EFE

El FC Barcelona accedió a los cuartos de final de la Copa del Rey después de imponerse 0-2 en El Sardinero. El Racing de Santander tuvo en las botas de Manex Lozano el tanto del empate que en el minuto 94 habría enviado el partido a la prórroga. Sin embargo, el futbolista, cedido por el Athletic Club hace unos días, no estuvo acertado.

El conjunto cántabro no se rindió en ningún momento del partido y, llegados los minutos finales, siguió buscando el tanto para poner las tablas en el marcador después del gol de Ferran en el minuto 65. La ocasión más clara fue para Manex. A sus 18 años, el joven consiguió ganar la espalda a Cubarsí y, sin caer en fuera de juego, avanzó hacia la portería blaugrana hasta encontrarse frente a Joan García.

El delantero no estaba solo, ya que a la derecha tenía a su compañero Andrés Martín. Se trataba de un dos contra uno, con todo un estadio expectante. En esos momentos, las opciones pasaban por asistir a Andrés, quien solo tendría que empujar el balón hacia la red, o intentar batir en solitario al guardameta culé, con la dificultad que eso conlleva. Se decantó por la segunda y una gran mano de Joan García evitó la alegría del Racing.

Inmediatamente, Andrés Martín fue a recriminar a Manex, quien se encontraba lamentándose tendido en el césped, su decisión. El de Aguadulce no entendía por qué no le había pasado el esférico para completar la jugada.

Un gol que posiblemente habría forzado la prórroga porque quedaban escasos segundos. Sin embargo, Lamine Yamal anotó para cerrar el encuentro y sellar el pase a la siguiente eliminatoria del vigente campeón de la Copa del Rey.

