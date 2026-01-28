"Odiaba a Mourinho pero ahora le doy valor a lo que hizo en el Real Madrid"

Cinco equipos españoles en Champions: Atlético, Real Madrid, Barcelona, Athletic y Villarreal. Tres se pueden meter en el Top 8, uno en el Top 24 y el Villarreal, último en liza, no tiene opciones de nada. En la tertulia de Fútbol es Radio, Sergio Valentín, Dani Blanco, Ignacio Escudero y Alfredo Somoza analizaron las opciones de los equipos españoles.

A nivel general, la mesa de tertulia ve a Real Madrid y Barcelona en el Top 8 mientras que dudan con el Atlético y con el Athletic. Hay que recordar que solo el conjunto blanco depende de sí mismo en Lisboa ante el Benfica de Mourinho mientras que Barcelona y Atlético dependen de ganar y además marcar el mayor número de goles posibles.

"Si el Real Madrid pierde se podría quedar fuera", comentó Dani Blanco en la tertulia. "El Real Madrid lo que tiene que hacer es ganar y estar lo más alto posible. Aunque quedarte fuera del Top 8 no dice nada ya que el año pasado ganó un equipo que se quedó fuera", repasó Alfredo Somoza.

"Se habla poco del Nápoles-Chelsea y yo no veo ganando al conjunto inglés en el estadio Diego Armando Maradona. Y del PSG-Newcastle hay uno que sale o si empatan los dos, salen los dos", avanzó Alfredo

En las predicciones, Ignacio Escudero no ve una victoria del Athletic ante el Sporting de Portugal mientras que Alfredo Somoza, sin sorpresas, vaticinó que el Atlético no entrará en el Top 8 aunque gane al Bodo noruego. Real Madrid y Barcelona sí cuentan con más opciones y toda la mesa los ve en el Top 8.

Recordamos que todos los partidos son a las 21:00 horas: Atlético-Bodo, Benfica-Real Madrid, Barcelona-Copenhague y Athletic-Sporting.

Respecto al duelo entre Mourinho y Arbeloa, Somoza dejó clara su opinión cuando se puso sobre la mesa la diferencia entre el Real Madrid de Mou y el de Xabi Alonso: "No se puede comparar el Madrid de Mourinho con el de Xabi Alonso, que tácticamente fue muy pobre". Sergio Valentín replicó diciendo que al igual que pasó con Xabi Alonso, "los jugadores acabaron dejando de creer en el entrenador", razón por la que se cesó a Mourinho.

Ignacio, el más joven de la mesa con 24 años, reconoce que ha pasado del odio al respeto por Mourinho: "Odiaba a Mourinho pero ahora le doy valor a lo que hizo en el Real Madrid".