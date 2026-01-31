Lamine Yamal guía al Barcelona en Elche (1-3)

El Barcelona logró este sábado una plácida victoria en su visita al Martínez Valero (1-3) que le permite proteger el liderato durante una jornada más ante un Elche que sigue sin ganar en 2026 y se acerca peligrosamente a los puestos de descenso.

El equipo de Hansi Flick fue muy superior al conjunto ilicitano y sólo la sorprendente falta de acierto de sus atacantes y los postes le impidieron lograr un marcador mucho más amplio ante un rival valiente que plantó cara mientras el marcador y las fuerzas le dieron opciones.

El conjunto de Eder Sarabia, a pesar de las bajas, no se arrugó y salió a buscar el partido. El equipo ilicitano, con los laterales a pierna cambiada y marcas personales en el medio campo, intentó cortocircuitar la zona de creación del Barcelona apretando sus líneas, pero el líder ni se inmutó.

El conjunto de Flick aprovechó los espacios a la espalda de la defensa del Elche para buscar una y otra vez la portería.

Dani Olmo descerrajó el partido con un gran pase a Lamine Yamal, quien tras sortear a Iñaki Peña marcó a placer el primer gol.

El Barcelona encontró con suma facilidad la manera de romper la defensa local, pero Olmo y Ferran, en una noche poco afortunada, perdonaron el segundo tanto.

El líder, que se estrelló con el travesaño tras un remate de Olmo, se sintió tan cómodo que permitió al Elche crecer.

Álvaro Rodríguez amenazó en su primera llegada con un remate forzado, pero en la segunda, tras una gran asistencia de Germán Valera, no perdonó en el mano a mano con Joan García.

El empate encorajinó al Barcelona, que puso en funcionamiento toda su maquinaria ofensiva. Ferran erró una doble ocasión increíble, ya que a puerta vacía remató con el pie al larguero y, posteriormente, envió sin portero el balón al palo con el hombro.

En pleno asedio catalán, el valenciano desvió fuera un remate de Olmo que iba dentro y Chust salvó bajo palos un disparo de Raphinha.

El Barcelona, que apenas necesitaba una pared para romper las líneas y plantarse ante Peña, volvió a ponerse por delante tras una asistencia de De Jong que Ferran, en esta ocasión, no perdonó.

El Elche acusó el impacto y alcanzó el descanso con vida de milagro, ya que el líder multiplicó su producción ofensiva en los últimos minutos del primer acto.

Fermín, con un remate desviado desde el área pequeña, y de nuevo Ferran, al que Chust sacó bajo palos otro disparo tras driblar a Peña, no supieron certificar en el marcador la aplastante superioridad de su equipo.

El Barcelona volvió a monopolizar el control del balón en el inicio del segundo tiempo, aunque el primer aviso en ataque lo dio el Elche, por medio de Álvaro Rodríguez, cuyo remate salió fuera por poco.

El conjunto de Flick optó por anestesiar el partido con un fútbol control a la espera de que el Elche descubriera sus espaldas.

Ferran y Fermín volvieron a desperdiciar claras ocasiones de gol para un Barcelona sorprendentemente impreciso en la finalización.

El Elche, revitalizado con los cambios, supo esperar su momento para explotar la debilidad defensiva del Barcelona y rozó el empate tras una gran jugada de Neto que Adam desperdició con un remate desviado.

Rashford, que minutos antes había desperdiciado una ocasión clamorosa, decantó el partido para el Barcelona a 20 minutos del final tras rematar a la red la enésima ruptura al espacio con asistencia de Lamine Yamal.

Tras el 1-3, el partido decayó. El Elche comenzó a pensar en futuras batallas por la permanencia mientras el Barcelona, con Bernal a los mandos del equipo en la medular, ralentizó el ritmo del juego a la espera de que avanzara el cronómetro.

- Ficha técnica:

1.- Elche: Iñaki Peña; John Chetauya, Chust, Affengruber (Pétrot, min. 74), Pedrosa; Diangana (Neto, min. 60), Mendoza, Aguado (Redondo, min. 56), Germán Valera, André da Silva (Adam, min. 60) y Álvaro Rodríguez (Cepeda, min. 74).

3.- Barcelona: Joan García; Koundé (Araujo, min. 84), Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Fermín (Casadó, min. 84), Olmo (Bernal, min. 62); Lamine Yamal, Raphinha (Rasfhord, min. 46) y Ferran Torres (Lewandowski, min. 62).

Goles: 0-1, min. 6: Lamine Yamal. 1-1, min. 29: Álvaro Rodríguez. 1-2, min. 40: Ferran Torres. 1-3, min. 71: Rashford.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a John Chetauya, Rodrigo Mendoza y a Eder Sarabia, entrenador, por el Elche, y a De Jong por el Barcelona.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero ante 31.233 espectadores. Miguel Quirant, excapitán del Elche en la década de los 50 y 60, realizó el saque de honor.