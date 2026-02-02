Bellingham se rompe: baja sensible para el Real Madrid

El Real Madrid ha confirmado la lesión de Jude Bellingham después de que el centrocampista inglés tuviera que abandonar el partido ante el Rayo Vallecano a los ocho minutos de juego. La acción que encendió todas las alarmas se produjo tras una carrera por la banda, momento en el que el futbolista se llevó rápidamente la mano al muslo izquierdo, visiblemente dolorido.

Tras las primeras pruebas médicas, el club emitió un parte oficial en el que detalló el alcance de la dolencia. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del **Real Madrid** se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", comunicó la entidad blanca.

¡OJO CON JUDE BELLINGHAM! El inglés notó un pinchazo y se tiene que retirar sustituido… ¡SU CARA LO DICE TODO! 😱#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/fP3YprYGxi — DAZN España (@DAZN_ES) February 1, 2026

Como es habitual en este tipo de comunicados, el Real Madrid no ha facilitado un tiempo estimado de recuperación. El parte se limita a dejar la situación "pendiente de evolución", una fórmula habitual que evita fijar fechas cerradas para el regreso del futbolista.

Aun así, el tipo de lesión y la zona afectada hacen pensar que la ausencia podría prolongarse durante varias semanas. Esto supondría un contratiempo importante para el equipo, que pierde a uno de sus jugadores más determinantes en un momento clave de la temporada.

Partidos que se perdería

Parte médico de Bellingham. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2026

Si se cumplen las previsiones más extendidas, Bellingham no estaría disponible durante buena parte de febrero. Eso le dejaría fuera de varios compromisos importantes tanto en Liga como en competición europea.

En el campeonato doméstico, el inglés se perdería la visita al Valencia en Mestalla del 8 de febrero, el encuentro ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu el día 14 y el desplazamiento a Pamplona para medirse a Osasuna el 22 de febrero. Tres citas exigentes en las que el equipo tendría que reorganizar su centro del campo sin uno de sus referentes.

Duda para la Champions

La lesión también afecta directamente a la planificación europea del conjunto blanco. El Real Madrid debe afrontar el playoff de dieciseisavos de final de la Champions League frente al Benfica. La ida está programada para el 17 de febrero en Lisboa y la vuelta para el 25 de febrero en Madrid.

Con los plazos que se manejan, su presencia en el primer encuentro parece muy complicada. Para la vuelta, el margen sería algo mayor, aunque igualmente dependerá de la evolución de la lesión y de cómo responda el jugador al tratamiento y la recuperación. El cuerpo técnico deberá valorar si forzar su regreso o priorizar una recuperación completa.

Un contratiempo en el peor momento

La baja de Bellingham llega en un tramo de calendario cargado de partidos y exigencia competitiva. Su capacidad para llegar al área, generar juego y aportar equilibrio en el centro del campo le ha convertido en una pieza clave. Su ausencia obligará a redistribuir roles y a que otros futbolistas asuman mayor protagonismo.

Por ahora, todo queda a expensas de su evolución. El parte médico no fija plazos y el día a día marcará cuándo podrá volver a vestirse de corto. Mientras tanto, el Real Madrid afronta varias semanas decisivas sin uno de sus jugadores más influyentes.