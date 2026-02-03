"No hubo cama ni edredón a Xabi Alonso"

"¿Cómo valoras a Arbeloa en estas primeras semanas en el cargo?" Esta es la pregunta de arranque del Futbol es Radio de este martes. Sergio Valentín deslizó esta cuestión ahora que se cumplen tres semanas de la llegada del entrenador al cargo y ha alternado grandes decepciones como la derrota en la Copa y el partido de Lisboa con actuaciones destacadas como la victoria en Villarreal



Para Sergio Heras "Estamos navegando en una montaña rusa con Arbeloa pero algo ha cambiado con él. Dejemos que fracase si tiene que fracasar pero esperemos más tiempo" y destacó que "hay jugadores que no pueden ser sustituidos porque están siempre cerca del gol como Mbappe" y sobre la idea de fútbol del nuevo entrenador afirmó que "la idea de Arbeloa se vio en los primeros minutos ante el Rayo igual que en Villarreal"

La etapa de Xabi Alonso que terminó el pasado 12 de enero fue recordada por Juanma Rodríguez. "Se demuestra que cuando las cosas van mal en una empresa se cambia al responsable. Se ha cambiado y hemos visto cambios. Cuando se ganó al Mónaco decían que había cama al entrenador antiguo pero cuando se ganó sufriendo al Rayo el otro día no se dijo nada. No había cama ni edredón a Xabi Alonso"

Ignacio Escudero opina que "estamos en la parte baja de la Montaña rusa con Arbeloa. Ha cambiado el estatus de algunos jugadores que han respondido bien " pero considera que "Mbappe es intocable y a lo mejor el otro día debería haber ido al banquillo" a lo que Juanma Rodriguez le respondió con contundencia ""Yo no quito a Mbappe nunca salvo que se esté arrastrando por el campo"

Sobre las ruedas de prensa algo tensas que está manteniendo el técnico el director del programa Sergio Valentín añadió "Arbeloa empieza muy pronto para ser borde", algo que comparten Juanma Rodriguez e Ignacio Escudero "Arbeloa está a la defensiva en muchas ruedas de prensa pero es normal. Bienvenido al primer equipo del Madrid"

MERCADO DE INVIERNO

En el programa de este martes también se abordaron más temas. El mercado de la Liga, decepcionante en España como viene siendo habitual. El director de este espacio apuntó que "Me cuesta creer como la Liga invierte menos que cualquier liga" aunque tanto Sergio Heras como el director de El Primer Palo le apuntaron "cuidado que la Premier vive en una burbuja permanente"

ATLETICO DE MADRID Y BORDALAS

El mercado que ha realizado uno de los grandes del futbol español también tuvo cabida, así como los pitos que recibió José Bordalás el otro día ante el Celta. Sergio Heras apuntó que "el Atlético ha invertido lo mismo que ha recibido" y Juanma que "lo que ingresó tampoco fue una barbaridad. Vendió en verano por lo mismo que en invierno

Sobre los pitos al técnico del Getafe Sergio Valentín destacó que "me cuesta ponerme en el pellejo de la gente en Getafe y pensar que se puede pitar a Bordalás" a lo que Ignacio Escudero también dijo que "no hay ningún equipo en Primera en que el entrenador sea más importante"

Nico Williams, Flick y Laporta fueron también temas del programa. Juanma Rodríguez dice que "si las cosas van mal con Flick se cambiarán las tornas" y sobre el tema Nico y su lesión Sertgio Heras comentó que "el Athletic no ha sabido gestionar este tema"