La explosión de Endrick en Francia es "culpa de Xabi Alonso"

Fútbol esRadio analizó la actualidad de la Copa del Rey tras la clasificación del Fútbol Club Barcelona, la Real Sociedad y el Athletic Club para las semifinales. El foco se centró en el duelo entre el Real Betis y el Atlético de Madrid, con una tertulia marcada por el pesimismo sobre el estado de forma de los colchoneros. "El mayor enemigo del Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid", dijo David Vinuesa quien era especialmente pesimista con su equipo. "Me baso en hechos. Yo he dejado el Nunca dejes de creer por el sí lo veo, creo. Entonces, con lo último, lo último que he visto, me da la sensación de que el Atlético de Madrid y su vestuario, incluyendo a todo el mundo, está en un modo cobarde del que no se sale. Pues hoy optó por por el Betis" añadió. En el Betis podría salir con Adrián en la portería, el tercer guardameta de Pellegrini. "Para mí es un portero que no da el nivel de Primera División y ya no es lo que pueda hacer el portero, sino lo que transmite la defensa", criticó Alfredo Somoza.

También hubo tiempo para analizar las clasificaciones de la Real Sociedad y del Athletic Club de Bilbao y para realizar duras críticas a la gestión de Peter Lim al frente del Valencia CF tras la oportunidad perdida en Mestalla: "Falta unión en el vestuario. Cada uno hace la guerra por su cuenta", transmitía con pena Luis Colom, aficionado del propio Valencia.

Se debatió intensamente sobre la figura de Fede Valverde y su demarcación ideal en el Real Madrid. Mientras algunos tertulianos defienden su polivalencia como lateral derecho, especialmente ante la recuperación de Trent Alexander-Arnold, otros sostenían que su despliegue físico y capacidad de llegada lo convierten en una pieza insustituible en el centro del campo. Se puso en duda el futuro del inglés en el Real Madrid y si va a ser un jugador con un impacto inmediato en su vuelta con el equipo. "Le puede aportar mucho al Real Madrid. Con sus cambios de orientación, hace que los rivales tengan que estar más atento", dijo Somoza.

Uno de los temas principales es el extraordinario rendimiento de Endrick en el Olympique de Lyon, donde ha sumado cinco goles en cinco partidos. Los tertulianos, especialmente Alfredo Somoza, cuestionaron si Xabi Alonso erró al no darle más oportunidades antes de su cesión, destacando su facilidad para armar la pierna y su excelente adaptación al extremo derecho, superando en prestaciones a otros canteranos como Gonzalo. "Solo hay que ver los jugadores que han pasado por la liga francesa y que no es una liga de granjeros, como muchos dicen. Xabi Alonso no dio una oportunidad a un chico que se lo merecía, como lo está demostrando", afirmó Alfredo.

"El objetivo era que lo reventara en Lyon y lo está haciendo. Acierto del Real Madrid", dijo David. Mientras que Sergio Valentín recalcó que no hay huecos para Endrick porque hay muchos jugadores. "Está Rodrygo, Brahim, Valverde y el Real Madrid quizá no debería haber pagado más de 60 millones por Mastantuono. No mataría a Xabi Alonso por Endrick. Antes señalaría a Carlo Ancelotti, que insistió tanto con Rodrygo y no estaba Mastantuono".

Finalmente, se aborda la gestión de Álvaro Arbeloa al frente del conjunto blanco. La tertulia destacó cómo el técnico ha priorizado la jerarquía de estrellas como Kylian Mbappé y Vinícius Jr., lo que obliga a reubicar a piezas con gran potencial para intentar mantener el equilibrio táctico y el rendimiento competitivo del equipo. "Jugó ante el Rayo Vallecano con Rodrygo de interior, algo que no he visto en mi vida", dijo Sergio Valentín. "Arbeloa llevaría ahora mismo a Mbappé y Vinicius a caballito a sus casas. Es inteligente, pero se postra a los píes de los jugadores. Su personalidad depende de los futbolistas", afirmó Vinuesa.