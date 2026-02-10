Gavi vuelve a tocar balón tras su operación y desata la euforia en el Barcelona

Vayan preparándose, porque Gavi ya viene en camino. Casi medio año después de pasar por el quirófano, el centrocampista azulgrana ha vuelto a tocar balón, un gesto sencillo en apariencia, pero cargado de simbolismo. El propio jugador fue quien quiso compartir el momento a través de sus redes sociales.

En un vídeo publicado en Instagram se le puede ver entrenando con balón en uno de los campos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, acompañado por un miembro del cuerpo técnico del primer equipo. "¡Qué sensación entrenar con balón después de tanto tiempo!", escribió el internacional español, reflejando la emoción contenida tras meses de trabajo lejos del foco.

Se trata de las primeras imágenes de Gavi ejercitándose con balón desde que el pasado 23 de septiembre fue sometido a una artroscopia para tratar una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha. Los servicios médicos del club estimaron entonces un tiempo de recuperación de entre cuatro y cinco meses, un plazo que se cumplirá a finales de este mes.

La pasada semana ya se había visto al futbolista pisar césped por primera vez desde su operación, pero el contacto con el balón supone un salto cualitativo en el proceso de recuperación. Es el penúltimo escalón antes de reincorporarse progresivamente al trabajo con el grupo, siempre bajo la supervisión del cuerpo técnico y médico del club.

Flick pide calma y prudencia

Pese al evidente optimismo que generan estas imágenes, en el FC Barcelona nadie quiere precipitarse. El técnico azulgrana, Hansi Flick, ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de ir con cautela y no acelerar los plazos. De hecho, recientemente el entrenador alemán fue claro al ser preguntado por el regreso de su pupilo: "Lo más importante para él es que mantenga la calma, que vaya paso a paso. Tiene una carrera muy larga y quiere jugar durante muchos años. Es importante que consiga estar en forma, pero paso a paso. Nosotros lo cuidamos".

La prudencia del cuerpo técnico no es casual. Gavi ya ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones de la misma rodilla. En noviembre de 2023 sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior y una lesión asociada al menisco externo, una grave dolencia que lo mantuvo cerca de un año alejado de los terrenos de juego.

Esta segunda operación ha reforzado la idea de que no se deben asumir riesgos innecesarios con un futbolista joven, pero fundamental en el presente y el futuro del club. En el Barcelona desean que esta sea la última vez que el centrocampista tenga que pasar por el quirófano y valoran especialmente la fortaleza mental que ha mostrado durante todo el proceso.

Un regreso pensado para el tramo decisivo

Aunque Hansi Flick no tiene intención de darle minutos nada más recibir el alta médica, lo cierto es que el regreso de Gavi se vislumbra cada vez más cercano. Salvo contratiempo de última hora, el jugador sevillano estará disponible para el tramo decisivo de la temporada.

El FC Barcelona afronta meses clave con tres grandes objetivos en juego: la Copa del Rey, LaLiga y la Champions League. En ese escenario, la vuelta de Gavi puede convertirse en un refuerzo de lujo para un equipo que conoce bien lo que aporta el centrocampista dentro y fuera del campo. Todavía queda camino por recorrer, pero el mensaje es claro: Gavi ya ha vuelto a tocar balón y, con él, también regresa la ilusión.