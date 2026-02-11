La plantilla del Real Madrid se conjura en una cena sin Arbeloa

La plantilla al completo del Real Madrid, incluidos los lesionados Militao, Bellingham y Rodrygo, se reunió en la noche del martes en un restaurante madrileño, aunque sin la presencia del cuerpo técnico. La quedada se hizo pública después de que Vinicius subiera a sus redes sociales una foto de todos los jugadores juntos alrededor de la mesa, otros como Ceballos o Carvajal también compartieron la instantánea.

A una semana de la eliminatoria de Champions League ante el Benfica y en plena lucha por LaLiga – ya que se encuentran a tan solo un punto del FC Barcelona – los jugadores se reunieron para cenar poniendo de manifiesto la unión que existe dentro del vestuario blanco. Era una convocatoria realizada por los capitanes para seguir reforzando los lazos.

El lugar elegido fue el restaurante ‘61’ ubicado en la calle José Abascal, justo frente a una de las discotecas más de moda de la capital, Opium, y Vinicius y Mbappé fueron los que pagaron la cuenta del local en el que son socios. ‘61’ pertenece al grupo Mosh y se ha convertido en un sitio de encuentro para rostros conocidos del deporte, la cultura y el entretenimiento.

Despidiéndose poco a poco

Los primeros futbolistas en abandonar la concentración fueron Lunin, Rüdiger, Arda Güler y Mendy, poco más tarde de las once de la noche. A ellos les siguieron Fede Valverde, Militao y Fran García. Los dos primeros partieron sobre las 23:30 y apenas diez minutos más tarde lo haría el defensa. Ya casi a medianoche Mastantuono, Brahim y Gonzalo salieron del local y a la una de la madrugada Camavinga emprendería la marcha.

A la 1:14 fue Alaba quien abandonó el restaurante y cuatro minutos más tarde Rodrygo y Huijsen seguirían sus pasos. Vinicius lo haría sobre la 1:26 y apenas habían transcurrido seis minutos cuando Mbappé dejó el restaurante. Con una diferencia de cinco minutos, Courtois y Carvajal también abandonaron el lugar, a la 1:38 y 1:43, respectivamente. A ellos les siguieron Tchouaméni y Álvaro Carreras.

Cerca de las dos de la madrugada Bellingham, Trent y Ceballos se marcharon y Asencio fue quien puso punto y final a la cena de conjura a las 2:50. El Real Madrid regresa este miércoles a los entrenamientos en Valdebebas para preparar el encuentro de liga ante la Real Sociedad que se jugará en el Bernabéu el sábado 14 a las 14:00.