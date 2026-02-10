La tensa situación de Ceballos en el Real Madrid: "Somos de pocos amigos"

A la situación de malestar de Carvajal con Álvaro Arbeloa se suma la situación que atraviesa Dani Ceballos. El centrocampista compartió una imagen después del partido ante el Valencia que acompañó de un texto: "Aquí somos de pocos amigos, la lealtad está cara", junto a un corazón blanco y unas herramientas de trabajo. Fue el mensaje que dio el de Utrera en Instagram.

A pesar de la baja de Jude Bellingham, Ceballos no contó para Arbeloa en el once titular del Real Madrid en Valencia. Además, el centrocampista tampoco fue elegido para dar recambio en la medular durante el encuentro. Por delante de él saltó al terreno de juego Jorge Cestero en los instantes finales, el joven de 19 años es una de las apuestas del técnico salmantino.

La historia compartida por Dani Ceballos

La situación de Ceballos

Las ausencias de Ceballos son ya cuatro, pues de los siete partidos disputados, Arbeloa solo ha contado con él en tres. "Todos sabemos sus cualidades y sus condiciones. Es un perfil que siempre hace falta tener en la plantilla y estoy seguro de que va a ser muy importante de aquí a lo que queda de temporada por sus condiciones", dijo Arbeloa sobre Ceballos en una rueda de prensa a finales de enero.

En esos tres duelos, ha sumado 119 minutos. En Champions League ante el Mónaco disputó 45 minutos y, a pesar de la goleada de los de Chamartín (6-1), Ceballos fue señalado por perder el balón en las inmediaciones de la portería blanca previo al gol de los monegascos. Ante el Benfica no participó, pero Cestero sí volvió a tener minutos.

En LaLiga, contra el Levante apenas jugó media hora y otros 45 minutos en el duelo frente al Rayo Vallecano. Villarreal y Valencia fueron los otros partidos en los que Ceballos no fue elegido por Arbeloa. Además, en el duelo de Copa del Rey de Albacete fue suplente. Ese día, el exentrenador del Castilla situó al canterano Jorge Cestero como titular en el Carlos Belmonte.

El español, con 29 años y contrato en el equipo madridista hasta 2027, pasó entre 2011 y 2014 por la cantera bética, para después dar el salto al Real Madrid. Por ello, son varias las ocasiones en las que se ha especulado con una posible vuelta del futbolista al conjunto de Heliópolis. Por otro lado, en verano estuvo a punto de salir a Marsella.