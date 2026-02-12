La nefasta suerte de España en el sorteo de la Nations League

Mala suerte para España en el sorteo de la Liga de las Naciones que se ha celebrado en la tarde de este jueves.

Croacia, Inglaterra -el coco que nadie quería del bombo 3- y la República Checa serán los rivales para el combinado de Luis de la Fuente en su pelea por volver a la Final Four, algo que ha conseguido de manera inédita tres de las cuatro ediciones en las que ha participado.

Configuración de la fase de grupos de la Liga de Naciones europea tras el sorteo celebrado este jueves en Bruselas.

Liga A

GRUPO 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

GRUPO 2: Alemania, Holanda, Serbia y Grecia

GRUPO 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa.

GRUPO 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

Liga B

Grupo 1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.

Grupo 2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.

Grupo 3: Israel, Austria, República de Irlanda y Kosovo.

Grupo 4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Suecia.

Liga C

Grupo 1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.

Grupo 2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar.

Grupo 3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.

Grupo 4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo o Malta.

-- Liga D

Grupo 1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo y Andorra.

Grupo 2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.

Calendario fase liga:

Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026

Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026

Jornada 3: 30 de septiembre-3 de octubre de 2026

Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026

Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026

Jornada 6: 15-17 de noviembre de 2026

Cuartos de final y eliminatorias de ascenso y descenso:

25-30 de marzo de 2027

- Eliminatorias de la Liga C/D 23-28 de marzo de 2028

Fase final:

9-13 de junio de 2027.

La sede y las fechas definitivas por determinar.

Se disputará en el país de alguno de los cuatro clasificados para la Final entre cuatro.