LaLiga se reivindica tras el caos del Rayo-Oviedo y fija el partido para el 4 de marzo

El duelo de la jornada 23 queda reprogramado tras el cierre del feudo madrileño por riesgo de lesiones. El club azul planteó medidas legales.

LD/Agencias
Spanish La Liga EA Sports soccer match Rayo Vallecano vs Real Oviedo. La Liga announces the suspension of the Rayo Vallecano vs Real Oviedo match due to poor pitch conditions ot Vallecas Stadium. Madrid, Spain. February 7, 2026 900/Cordon Press | Cordon Press

LaLiga informó este jueves que el partido aplazado el pasado fin de semana entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, de la jornada 23 de LaLiga EA Sports, se jugará el miércoles 4 de marzo a las 19.00.

Después del revuelo que causó la suspensión del partido, a cuatro horas de su disputa, en especial para el Oviedo por su traslado a Madrid al igual que su afición, LaLiga recordó en su nota que "cualquier incidencia por la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, debe resolverse conforme a la normativa aplicable, y corresponde legalmente a las ligas profesionales como organizadoras de la competición".

"Como siempre, LaLiga actúa con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades y los distintos agentes implicados, para velar por el correcto desarrollo de la competición y la integridad del campeonato. Garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público", añade.

El Oviedo avisó el pasado sábado su intención de emprender "acciones reglamentarias" por la decisión de suspender el partido, que se tomó por el mal estado del césped del recinto de Vallecas, por no reunir "las garantías necesarias" para preservar "la integridad física de los jugadores".

