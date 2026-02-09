El recado de Cazorla que deja en ridículo a LaLiga tras el caos de Vallecas

La suspensión del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo ha desatado un conflicto que va mucho más allá de un simple aplazamiento... El encuentro, previsto para disputarse a las 14.00 horas del sábado en el estadio de Vallecas, fue cancelado por decisión de LaLiga debido al mal estado del terreno de juego, una resolución que ha provocado la indignación del club asturiano y de su capitán, Santi Cazorla, que no dudó en cargar públicamente contra el organismo.

De hecho, el Real Oviedo considera que la suspensión del choque es consecuencia directa de una negligencia del Rayo Vallecano y entiende que tanto el equipo como sus aficionados han sido claramente perjudicados. El motivo es que muchos seguidores ya se encontraban en Madrid o habían iniciado el viaje cuando se confirmó el aplazamiento, una circunstancia que ha incrementado el malestar en el entorno carbayón.

Poco después de conocerse la suspensión, Santi Cazorla, una de las voces más autorizadas del vestuario ovetense y del fútbol español, utilizó sus redes sociales para expresar su enfado. El veterano centrocampista fue tajante en su valoración: "La realidad es que LaLiga está a años luz de la Premier League en todos los sentidos". Un mensaje breve, pero contundente, que refleja la frustración del futbolista tras lo sucedido en Vallecas.

La realidad es que la @LaLiga está a años luz de la @premierleague en todos los sentidos. — Santi Cazorla (@19SCazorla) February 8, 2026

Debemos recordar que no es la primera vez que Cazorla muestra su disconformidad con la gestión de LaLiga. En el pasado ya había criticado los horarios asignados al Real Oviedo, pero en esta ocasión el detonante ha sido la suspensión de un partido por el estado de un césped que había sido instalado esa misma semana.

Cronología de una suspensión

La intranquilidad comenzó la noche del viernes, cuando la expedición del Real Oviedo ya se encontraba concentrada en su hotel de Madrid. A esas horas llegó el comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que daba voz a las quejas de los jugadores del Rayo Vallecano, especialmente por el estado del nuevo terreno de juego de Vallecas. Aunque la preocupación creció, nadie en el club asturiano esperaba aún la suspensión del encuentro.

La confirmación llegó en la mañana del sábado. Pocos minutos antes del comunicado oficial de LaLiga, emitido a las 10.14 horas, el Oviedo ya tenía constancia de que el aplazamiento era inminente. En su nota, LaLiga justificó la decisión al comprobar que el terreno de juego "no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad" y subrayó que el Rayo Vallecano había realizado "importantes esfuerzos durante esta misma semana", eximiendo así al club local de responsabilidad directa.

Indignación en el Real Oviedo

La reacción del Real Oviedo fue inmediata. El club considera que LaLiga no tiene competencias para suspender un partido en las condiciones en las que se hizo y entiende que se ha incumplido la normativa federativa. Por ello, ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se le conceda el partido como ganado.

En un comunicado trasladado a los medios, la entidad asturiana afirma que acudirá "a todos los órganos oficiales y disciplinarios de la RFEF y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales" para defender sus derechos y los intereses legítimos de sus aficionados. Además, no descarta emprender acciones judiciales y presentar denuncias contra los responsables de lo que califica como un "despropósito".

Pero no solo eso, sino que el director general del Real Oviedo, Agustín Lleida, reforzó esta postura en declaraciones a la Cadena COPE. Según explicó, el club entiende que LaLiga "no tiene competencias para suspender el partido de la forma en la que se suspendió" y advirtió de que la decisión podría constituir "una infracción muy grave por la ley del deporte", una posibilidad que ya está siendo estudiada por los servicios jurídicos de la entidad.

Un conflicto abierto

La suspensión del Rayo Vallecano–Real Oviedo ha abierto un conflicto institucional que amenaza con prolongarse en el tiempo. Mientras el club asturiano exige responsabilidades y reclama los tres puntos, LaLiga defiende su actuación por motivos de seguridad. En medio de este escenario, la voz de Santi Cazorla ha amplificado el debate, comparando la gestión del fútbol español con la de la Premier League y poniendo el foco en una forma de actuar que, a su juicio, deja mucho que desear.

Por ahora, el partido sigue en el aire y el malestar no se disipa. El Oviedo ha dejado claro que llegará hasta el final para defender su postura, mientras la polémica sigue creciendo alrededor de Vallecas y de una suspensión que ha sacudido a LaLiga.