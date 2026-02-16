Simeone y Oblak se llevan la contraria tras otro ridículo del Atlético

El entrenador del Atlético de Madrid, diego simeone, ha salido al paso de las declaraciones de su portero tras la dura derrota sufrida este domingo. El técnico apuntó que no comparte la valoración del 3-0 contra el rayo vallecano realizada por Jan Oblak sobre que el equipo "elige partidos", y afirmó tajante que la explicación es que el cuadro rojiblanco simplemente "jugó mal".

"Fueron superiores, presionaron muy bien. No tuvimos situaciones de gol, no pudimos jugar un partido como queríamos", reconoció el Cholo sobre el césped. Para el preparador argentino, no fue un problema de actitud: "Por intensidad no creo, no falta ganas de ganar. Cuando juegas mal, tiene más posibilidades de ganar el equipo que jugó mejor. No tuvimos transiciones, centros buenos, ellos fueron contundentes".

Después de la mala actuación en Butarque ante el Leganés y la reciente goleada al Barça en la copa del rey, el técnico rojiblanco fue preguntado por la evidente irregularidad colchonera. "No comparto lo que dijo Oblak, el equipo no elige partidos. El rival es superior y te gana", insistió.

Finalmente, Simeone mandó un mensaje a los jugadores menos habituales que tuvieron minutos este domingo. "La van a volver a tener. Si queremos competir en la Champions, seguir en la Copa y pelear en la laliga hasta el final necesitamos de todos, esto no es de diez jugadores", sentenció.