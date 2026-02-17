El pisotón de Echeverri a Koundé: "Por suerte nos dieron la victoria"

El derbi catalán en Montilivi terminó con victoria del Girona FC por 2-1 ante el FC Barcelona, en un partido marcado por la polémica arbitral en los minutos finales. La acción que decidió el encuentro, el segundo gol local anotado por Fran Beltrán cerca del minuto 90, estuvo precedida de un pisotón de Claudio Echeverri sobre Jules Koundé que no fue señalado como falta.

En la disputa por el balón, Echeverri pisó el tobillo del lateral francés, que quedó tendido sobre el césped y dolorido, sin poder reincorporarse a la acción defensiva. El árbitro no pitó y nadie detuvo el juego… El balón continuó y terminó en el fondo de la portería defendida por Joan García.

La acción en la que el Barça pidió falta antes del gol de la remontada del Girona#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/RuWRVYagb1 — DAZN España (@DAZN_ES) February 16, 2026

La polémica está en que el colegiado Soto Grado dio validez al tanto y desde el VAR no le llamaron para revisar la acción. De hecho, las protestas del conjunto azulgrana fueron inmediatas, tanto durante el partido como tras el pitido final.

El entrenador Hansi Flick mostró su malestar y varios jugadores se dirigieron al árbitro para recriminar la decisión. La derrota, además, supuso el segundo revés consecutivo para el Barça, tras la caída ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de Copa.

La confesión de Echeverri

Tras el encuentro, Claudio Echeverri habló con el programa El Chiringuito y reconoció el contacto tras ver la repetición en el móvil del periodista. "No lo sé, no vi la jugada. ¿La tienes ahí? Sí, le piso, pero vengo en velocidad. Quizá fue sin querer…", declaró el futbolista argentino.

🚨 ECHEVERRI HABLA en EXCLUSIVA con @10JoseAlvarez: 👐 "Si PITA FALTA sobre KOUNDÉ, LO ENTIENDO". pic.twitter.com/x9uHezjynj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2026

Preguntado por si habría entendido que el árbitro hubiese señalado falta, fue claro: "Sí, también, pero no pasa nada. Por suerte, nos dieron la victoria", respondió entre risas. Sus palabras añadieron más debate a una acción que ya había generado indignación en el barcelonismo.

La postura del CTA

Tras el encuentro se dio a conocer la postura del CTA sobre esta acción… Según informaron los compañeros del AS, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) considera que la jugada pudo interpretarse como falta. El organismo entiende que la decisión de dejar seguir el juego podría haber sido distinta.

En la misma línea se pronunció Iturralde González, analista arbitral de la SER y AS, quien aseguró que el gol no debió subir al marcador porque existía falta previa de Echeverri sobre Koundé. Además, apuntó que la acción podría haber sido sancionada con amonestación por entrada temeraria, dado que el pisotón dejó al defensa sin opción de continuar en la jugada.

Reacciones tras el partido

El tanto de Fran Beltrán fue celebrado por jugadores, cuerpo técnico y afición en Montilivi, aunque durante unos instantes hubo incertidumbre ante una posible revisión. Finalmente, el VAR no intervino.

Desde el lado azulgrana, varios futbolistas ofrecieron declaraciones tras el choque. Cubarsí y Gerard Martín señalaron que el equipo debía centrarse en mejorar su rendimiento más allá de las decisiones arbitrales. "Son decisiones que no controlamos y no hemos estado bien", afirmó Gerard. Joan García, por su parte, indicó que para él era falta porque Koundé toca el balón antes, aunque reconoció que el árbitro puede no verlo en directo. Lo que no comprendía, dijo, era que no se revisara desde el VAR.

La polémica llega en una semana especialmente sensible para el club azulgrana en relación con el arbitraje, tras sus quejas públicas por decisiones anteriores. En Montilivi, el debate volvió a abrirse, esta vez con la propia confesión del protagonista como elemento añadido.