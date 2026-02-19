Laporta vuelve al victimismo arbitral tras el fiasco ante el Girona: "Cuando nos pitan, nos joden"

Joan Laporta volvió a subir el tono en plena campaña electoral y cargó con dureza contra el estamento arbitral tras la derrota del FC Barcelona ante el Girona FC (2-1). En un acto en Gerona, el dirigente azulgrana aseguró que existen "determinados árbitros" que perjudican de forma reiterada al club.

"Hay determinados árbitros que es una constante, que cuando nos pitan nos joden. Perdón por la expresión, pero es así. Te podría decir quiénes son todos y cada uno de ellos", afirmó Laporta ante socios y simpatizantes, en unas declaraciones que no tardaron en generar polémica.

❌️ La campaña electoral más ANTIÁRBITROS de la historia está sucediendo estos días: 🤮 "Hay determinados árbitros que cuando nos arbitran nos joden... 😂 cuando otros están de bajón les ayudan". 😭 La llorería da rédito electoral, por lo que se ve. pic.twitter.com/RB3Qi5fZFy — Mr. Asubío (@MrAsubio) February 18, 2026

La jugada de la discordia

El foco de la queja estuvo en varias acciones del partido, especialmente en el segundo gol del Girona, donde se produjo un pisotón previo sobre Jules Koundé que no fue revisado por el VAR. El propio Comité Técnico de Árbitros reconoció posteriormente que el videoarbitraje debió intervenir en esa jugada.

Laporta explicó que el club ya ha enviado una carta a la Federación para expresar su malestar. "Es un escrito bien argumentado, intentando ser constructivo, pero con hechos incontestables", señaló, antes de añadir que también hubo irregularidades en un penalti reclamado sobre Lamine Yamal por invasión del área.

"Cuando estamos en bajón, nos machacan"

El candidato vinculó estas decisiones a una dinámica más amplia que, según él, se repite en momentos clave de la temporada. "Cuando estamos en bajón nos machacan, y cuando otros están en bajón les ayudan. Han aprendido a nadar, se tiran a la piscina de maravilla", dijo en referencia velada a otros clubes, especialmente al Real Madrid.

Aun así, intentó rebajar el tono institucional asegurando que el Barça no puede "instalarse en la queja" y que la mejor forma de responder es "ser mejores y superar la adversidad". No obstante, dejó clara su indignación: "El cabreo lo llevo por dentro".

Campaña marcada por el contexto deportivo

Las declaraciones llegan en un momento delicado para el equipo azulgrana. Cuando Laporta convocó elecciones, el Barça era líder en LaLiga y mantenía vivas sus opciones en todas las competiciones. Un mes después, ha perdido el liderato, quedó muy tocado en la Copa tras el 4-0 ante el Atlético y afronta un cruce exigente en Europa.

En ese contexto, el lema de campaña 'Defensem el Barça' cobró un significado especial en su discurso: "Cuando os decimos que defendemos el Barça contra todo y contra todos, es esto".

Mensaje sobre Messi y el Mundial 2030

Más allá de la polémica arbitral, Laporta también tuvo palabras para Lionel Messi, a quien considera merecedor de una estatua y de un partido homenaje en el futuro. "Por todo lo que ha dado al Barça, creo que es lo que merece", afirmó.

Además, defendió la candidatura del Spotify Camp Nou como posible sede de la final del Mundial 2030, aunque reconoció que antes será necesario adaptar el entorno del estadio a las exigencias de la FIFA. Un discurso encendido que refuerza su perfil combativo en campaña y que vuelve a situar el debate arbitral en el centro de la actualidad azulgrana.