El polémico pasado de Vincic, árbitro del Madrid-Benfica: detenido en una red de drogas y prostitución

El colegiado esloveno Slavko Vincic será el árbitro del Real Madrid-Benfica de la vuelta de los 'playoffs' de la Champions, encuentro que se disputará este miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu. Este colegiado pudo ver afectada su carrera profesional en la élite después de presenciar un polémico episodio durante la pandemia.

En 2020, Vincic fue arrestado por la policía en Bosnia y Herzegovina debido a su presunta participación en una red de drogas y prostitución. El esloveno fue detenido en una casa de Bijeljina, donde las autoridades descubrieron a nueve mujeres y 26 hombres. Además, las autoridades confiscaron diez armas, catorce paquetes de cocaína y nueve tabletas de otras drogas.

La explicación de Vincic

Después del incidente, el árbitro se declaró inocente desde el primer momento y aseguró en el diario Vecer: "Me encontré en esta fiesta por casualidad. Tengo mi propia empresa, estaba en Bosnia-Herzegovina para una reunión de negocios. Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error. Lo lamento", explicó el esloveno.

"Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni con mis socios comerciales. Nos llevó la policía, declaramos como testigos y, cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, nos dejaron marchar", quiso dejar claro.

Según informó el diario 24Sata, fue arrestado junto con Tijana Maksimovic, a quien la policía señala como el líder de esta red de prostitución. En enero de 2021, Maksimović se declaró culpable en su totalidad del cargo penal de prostitución internacional. Finalmente, Vincic fue declarado inocente, interrogado en calidad de testigo y puesto en libertad sin cargos, lo que le permitió seguir arbitrando.

Esta será la cuarta ocasión en la que el esloveno pitará un encuentro del Real Madrid. La primera ocasión fue en la final de la Champions 2024, con la victoria del Real Madrid 0-2. En la pasada temporada, dirigió el AC Milan - Real Madrid con 1-3 en el marcador final. Por último, el pasado mes de octubre estuvo en el Bernabéu para arbitrar el Real Madrid - Juventus que terminó con la victoria 1-0 de los blancos.