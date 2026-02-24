Por qué la UEFA suspende a Prestianni ante el Real Madrid de manera provisional

El comienzo de la semana dejó la noticia de que la UEFA sancionaba provisionalmente a Prestianni con un partido por su comportamiento hacia Vinícius durante el partido de Champions League de la semana pasada. El organismo lo hizo bajo la justificación de "la presunta violación del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA relacionado con un comportamiento discriminatorio". Adquiriendo especial relevancia la locución latina prima facie, traducida como ‘presunta’ o ‘basado en’.

"Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso", señala el comunicado del organismo. Eso significa que la investigación continúa abierta y no se trata de la sanción definitiva, pero con esta primera medida se evita que ambos futbolistas vuelvan a encontrarse en el terreno de juego.

Por lo que, Prestianni podría perderse el duelo y luego ser absuelto, sancionado, o que la causa sea archivada. Aunque el Benfica apeló la decisión, el escaso tiempo hasta el partido, impide que se revoque la situación y que Prestianni pueda saltar al césped del Bernabéu.

Por otro lado, en el artículo 49, la UEFA también establece que la "seguridad" y la "evitación de daños irreparables" son preocupaciones de la organización y que la medida provisional tomada puede "tener una duración máxima de 90 días" y, posteriormente, decidir sobre la sanción disciplinaria firme.

Otros precedentes

En 2021, Ondrej Kudela, jugador checo del Slavia de Praga, fue suspendido con 10 partidos por provocaciones racistas contra Glen Kamara. Los incidentes ocurrieron durante el partido entre Rangers y Slavia de Praga.

En este caso, Kudela pronunció el insulto al oído de su oponente y fue condenado basándose en el testimonio de Bongani Zungu, compañero de equipo de Kamara, quien afirmó haber escuchado las palabras del jugador checo. Asimismo, se aplicó la suspensión de un día que posteriormente sería descontada de la sanción total.