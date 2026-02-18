Mbappé lidera el respaldo del vestuario a Vinícius: "No merece jugar más Champions"

Vinícius denunció durante el partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid insultos racistas por parte del argentino Prestianni, por lo que el encuentro estuvo parado durante diez minutos. Después de que el árbitro pitase el final, los compañeros del brasileño así como el propio futbolista hablaron sobre lo sucedido en el terreno de juego.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Fede Valverde. El uruguayo lamentó en los micrófonos de Movistar+ que ninguna cámara captara lo que el futbolista del Benfica dijo a Vinícius: "Creo que, si te tapas la boca para decir algo, es porque estás diciendo algo que no está bien. Es lamentable. Estoy orgulloso de los compañeros que han defendido a 'Vini', orgulloso de él, que ha seguido para adelante, ha jugado un partido espectacular", alabó a su compañero.

El uruguayo calificó de "muy grave" lo ocurrido y afirmó que "según todos los compañeros que han estado cerca le dijo algo feo, algo que no se debe decir". "Luego él – Prestianni – dice que no dijo nada, que dijo maricones, pero da igual", reconoció Tchouaméni en lo que supondría un insulto homófobo.

La palabra del entrenador

Arbeloa afirmó en la rueda de prensa posterior al partido que habría que preguntar al argentino qué le dijo a Vinícius: "Todos en el mundo del fútbol merecemos que responda a esa pregunta. Creo que está claro que la tolerancia con el racismo para nosotros tiene que ser absolutamente cero y no podemos permitir que cosas así pasen en un campo de fútbol en 2026".

Además, explicó que preguntó a su futbolista "si quería seguir jugando" después de lo ocurrido: "Nosotros estamos a su lado, tomase la decisión que tomase, al lado de Vinicius siempre, somos un equipo, morimos juntos". Por último, detalló que Letexier le había dicho que no había escuchado nada y, por ello, "no puede hacer nada ante este tipo de situaciones".

La defensa de Mbappé

El delantero galo fue tajante con el castigo necesario para Prestianni: "No merece jugar más la Champions League". Además, se mostró firme contra el acto de racismo: "Voy a hablar de lo que sé y es muy claro, el jugador, el número 25, ha dicho cinco veces a Vinicius 'eres un mono, eres un mono'. Nuestro trabajo es dar la máxima información para que se forme una opinión. No se puede aceptar. Es una falta de respeto a todos los jugadores del fútbol mundial".

El propio Mbappé tachó de racista al futbolista del Benfica durante el partido cuando ocurrió el incidente: "Eres un puto racista". Mientras, Prestianni se limitó a negar con la cabeza para rechazar la acusación. Al ser preguntado si en algún momento los jugadores de Benfica les habían pedido disculpas la respuesta fue clara: "No. ¿Pero tú has visto su cara?" contestó a los medios.

Por otro lado, el francés señaló que siempre en Portugal se le ha tratado muy bien, pero "cuando hay una persona que se comporta así, tenemos que decirlo". Y él mismo se cuestiona cómo este tipo de cosas pueden venir a la cabeza, un hecho que considera "un gran problema" y espera que se pueda resolver pronto.