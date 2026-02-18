Prestianni responde a Vinicius: "Lo malinterpretó"

El partido entre Benfica y Real Madrid continúa dejando consecuencias tras el presunto insulto racista denunciado por Vinicius Junior. Gianluca Prestianni, señalado por el brasileño durante el encuentro en el Estadio Da Luz, negó de forma tajante cualquier comportamiento racista y aseguró que el delantero madridista "malinterpretó" lo sucedido.

La acción se produjo después del gol de Vinicius, en el minuto 49. Tras celebrar el 0-1, el brasileño se dirigió al árbitro, François Letexier, para denunciar que el futbolista argentino le había llamado "mono". El colegiado activó el protocolo de la UEFA contra el racismo, cruzó los brazos sobre el terreno de juego y el partido quedó detenido durante ocho minutos en medio de un clima de tensión.

Vinicius, visiblemente alterado, se acercó a la banda con intención de abandonar el campo, acompañado por varios compañeros, entre ellos Kylian Mbappé. Cierto es que no existen pruebas gráficas del presunto insulto. Las cámaras captaron a Vinicius señalando a Prestianni, mientras el jugador del Benfica hablaba con la camiseta cubriéndole la boca. El árbitro gesticuló indicando que no había forma de demostrar lo ocurrido y, tras el parón, el partido se reanudó en Lisboa.

La versión de Prestianni

Horas después, Prestianni recurrió a sus redes sociales para desmentir la acusación. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, fue contundente: "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie".

El argentino no solo negó los hechos, sino que aseguró haberse convertido en víctima tras la polémica. "Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", añadió en el mismo mensaje.

Si tanto dicen que SUPUESTAMENTE yo dije un comentario racista a vinicius junior por que no reaccionó ninguno ? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. https://t.co/tx4c9Cu6Xj — gianluca (@gianlucaa_11) February 18, 2026

Posteriormente, amplió su defensa en X, donde cuestionó la reacción en el campo. "Si tanto dicen que, supuestamente, yo dije un comentario racista a Vinicius Junior, ¿por qué no reaccionó nadie? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad", escribió. También justificó el gesto de taparse la boca con la camiseta. "Todos los jugadores se cubren para hablar. No quieran inventar más", argumentó.