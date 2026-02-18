Vinícius rompe su silencio: "Un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada"

Vinícius publicó en sus redes sociales un mensaje al término del encuentro de Champions League entre Benfica y Real Madrid para denunciar lo ocurrido en el césped con Gianluca Prestianni. El argentino presuntamente habría llamado "mono" al futbolista en varias ocasiones, lo que provocó que el partido estuviese parado durante diez minutos.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, de su lado, la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia", escribió en su perfil oficial de Instagram.

El conflicto

El incidente ocurrió tras el gol del brasileño en el minuto 50. Un tanto que sirvió al equipo de Arbeloa para llevarse la victoria (0-1) en la ida de los play-off. Vinícius festejó bailando en el córner y el árbitro, François Letexier, interpretó que se encaró con la afición del Estadio da Luz, por lo que vio la tarjeta amarilla. Poco después, comentó a Letexier que Prestianni le había llamado "mono".

Se detiene el Benfica - Real Madrid por protocolo de racismo. Vinicius le ha trasladado al árbitro ataques verbales por parte de Prestianni.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JNSzTXxcrn — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 17, 2026

En esos instantes, el duelo se paró para activar el protocolo antirracismo por insultos. Sin embargo, en su comunicado, el ‘7’ reflejó su inconformidad con la actuación: "Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, simplemente un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares tienen que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", concluyó.

Al margen del stories compartido, Vinícius subió un carrusel de tres fotografías a sus publicaciones. En la primera se puede ver al brasileño junto a Mbappé celebrando el tanto en uno de los córners del estadio, en la segunda aparece corriendo hacia esa esquina con el dedo índice señalando al suelo y en la tercera muestra el once inicial del Real Madrid. "Bernabéu, nos vemos ahí!" es la frase que acompaña a la secuencia de fotografías.