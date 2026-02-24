La 'NBA del fútbol' amenaza con relegar a la irrelevancia a las ligas nacionales

Durante décadas, el mapa del fútbol europeo fue inalterable: el fin de semana pertenecía a la liga nacional y las noches entre semana a Europa. Ese equilibrio, sin embargo, ahora se tambalea. La ampliación de la Champions, los intentos de crear una Superliga y la creciente concentración de ingresos en unos pocos clubes han abierto un debate profundo: ¿estamos ante el nacimiento de una competición cerrada que relegue a un segundo plano los torneos domésticos?

Por el momento lo que está claro es que el problema es, en gran medida, económico. En los últimos veinte años, la distancia entre los habituales clubes de competiciones europeas y el resto se ha convertido en un abismo. Entidades como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Bayern de Múnich o el Manchester City facturan cifras que multiplican los ingresos de los equipos de la zona media de sus ligas.

El resultado es una pérdida progresiva de competitividad interna. Cuando los mismos clubes dominan año tras año, el interés global se desplaza hacia los grandes enfrentamientos europeos. Esto hace que, para el espectador internacional, un duelo continental entre gigantes resulte más atractivo que un partido doméstico sin estrellas globales.

El espejo estadounidense

La comparación con la National Basketball Association (NBA) no es casual. La NBA es una liga cerrada, sin descensos, estructurada bajo un modelo de franquicias que garantiza estabilidad financiera y maximiza el espectáculo. Los propietarios controlan el producto, reparten ingresos de forma centralizada y aseguran la presencia permanente de las marcas más potentes.

En el fútbol europeo, la idea de una Superliga apuntaba en esa dirección: asegurar la participación continua de los clubes más poderosos, independientemente de su rendimiento anual en la liga nacional. Para ellos, significa ingresos previsibles, menor riesgo financiero y enfrentamientos de alto voltaje cada semana.

La amenaza sobre las ligas nacionales

Si este formato de competición en algún momento llegara a completarse, el impacto potencial sobre competiciones como LaLiga o la Serie A sería profundo. El motivo es que, si los grandes priorizan una competición europea cerrada, el valor comercial de los torneos domésticos podría caer de forma drástica. Algunos informes estiman pérdidas de hasta un 50% en ingresos televisivos para las ligas nacionales en caso de consolidarse una Superliga.

Además, se resentiría la estructura piramidal que sostiene al fútbol europeo: los ingresos generados por los grandes ayudan a financiar categorías inferiores y fútbol base. Sin esa redistribución, el ecosistema completo se debilita.

El calendario, campo de batalla

Si bien es cierto que hay una cosa que afecta directamente a los jugadores y es que la expansión de competiciones continentales ha comenzado a saturar el calendario. Más partidos internacionales, más viajes y menos descanso. En este contexto, muchos entrenadores ya gestionan las jornadas domésticas como preparación para los compromisos europeos. La liga deja de ser el objetivo prioritario y pasa a ser un escalón intermedio hacia la verdadera meta: Europa.

La consecuencia es simbólica y práctica a la vez. Si el foco mediático y deportivo se desplaza definitivamente al ámbito continental, las competiciones nacionales corren el riesgo de convertirse en torneos secundarios.

Tradición frente a negocio

El mayor dilema no es financiero, sino cultural. Recordemos que el fútbol europeo se construyó sobre el mérito deportivo, los ascensos y descensos, y la identidad local. Un modelo cerrado prioriza al consumidor global frente al aficionado de toda la vida. Cambia la narrativa del barrio por la del mercado internacional.

La pregunta ya no es si el fútbol puede adoptar rasgos de la NBA, sino si puede hacerlo sin perder su esencia. Una "NBA del fútbol" promete ingresos récord y espectáculo permanente. Pero también amenaza con diluir la competitividad doméstica y la épica que surge cuando un club humilde desafía al poderoso.

El futuro parece encaminarse hacia una concentración cada vez mayor de talento y recursos. La incógnita es si ese brillo global compensará la posible erosión de las raíces que hicieron del fútbol el deporte más popular del planeta.