El SL Benfica es uno de los clubes más históricos del fútbol europeo. De hecho, en su palmarés figuran dos Copas de Europa conquistadas en las temporadas 1960/61 y 1961/62, lideradas por la mítica 'Pantera', Eusébio. Sin embargo, las tres estrellas que adornan su escudo no guardan relación con esas noches de gloria continental.

Entonces, ¿por qué llevan tres estrellas? La explicación es mucho más aritmética que romántica. En 2012, el club formalizó la inclusión de estrellas en su escudo como forma de conmemorar sus títulos de liga. El criterio es claro: una estrella por cada diez campeonatos nacionales de la Primeira Liga.

Por ello, desde la temporada 2008-09, las camisetas del Benfica lucen tres estrellas sobre el escudo, símbolo de haber superado los 30 títulos ligueros. Actualmente, el conjunto lisboeta suma 38 campeonatos domésticos, por lo que la cuarta estrella llegará cuando alcance los 40. En este caso, las insignias no celebran la Champions League —la popular 'Orejona'— sino el dominio sostenido en el fútbol portugués.

Un modelo inspirado en Italia

El sistema recuerda al de la "Estrella de Oro" implantado en Italia, donde los clubes añaden una estrella por cada diez títulos de Serie A. El Benfica adoptó este modelo para reflejar su hegemonía nacional frente a sus grandes rivales, el FC Porto y el Sporting CP, que han seguido criterios distintos en su simbología. Para el aficionado benfiquista, las tres estrellas no son un guiño a Europa, sino un marcador visible de supremacía doméstica.

Curiosamente, en las temporadas 2010-11 y 2011-12 el club sí utilizó versiones especiales del escudo con una y dos estrellas para celebrar los aniversarios de sus dos Copas de Europa. Pero fueron diseños conmemorativos y temporales, no parte del emblema oficial permanente.

Tradiciones distintas según el país

El uso de estrellas en los escudos varía según la cultura futbolística. El Olympique de Marseille, por ejemplo, luce una estrella por su única Champions League.

En Alemania, el sistema también es numérico: el FC Bayern Munich porta cinco estrellas por sus más de 30 Bundesligas, mientras que otros clubes como el Borussia Dortmund suman menos según su palmarés liguero.

En Argentina, el criterio es más amplio. Boca Juniors exhibe decenas de estrellas para representar todos los títulos oficiales de su historia. En Brasil, clubes como el Grêmio combinan estrellas de distintos colores según el tipo de trofeo conquistado.

Camino a la cuarta estrella

En el Estádio da Luz el debate no es si habrá una cuarta estrella, sino cuándo. Cuando el Benfica conquiste su 40.º campeonato de liga, el escudo se actualizará oficialmente para reflejar cuatro décadas de reinado doméstico.

Hasta entonces, las tres estrellas seguirán recordando que, más allá de Europa, el Benfica es —históricamente— el club más laureado del fútbol portugués.