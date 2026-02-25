"El Real Madrid juega mejor sin Mbappé"

La clasificación del Atlético de Madrid y del Bodø/Glimt a los octavos de final de la Champions League, además de la previa del Real Madrid – Benfica sin Mbappé. Estos han sido los temas tratados en Fútbol esRadio. Hoy, además de Sergio Valentín, con Isidoro San José, Sergio Heras, Alfredo Somoza y Dani Blanco. El presentador del programa comenzó, ya que Isidoro estuvo con Casillas, criticando al ex portero del Real Madrid por reírse de la campaña de Piqué contra Arbeloa para promocionar su liga de fútbol: "le diría que está muy bien que haga negocios con Piqué, pero que no le ría estas gracias".

La clasificación del equipo noruego ha sido una de las sorpresas más grandes en los últimos años en la Champions League: "Me parece que en el fútbol actual es más complicado esto que antes", dijo Dani Blanco. "Y es verdad que los que llevan viéndole mucho tiempo dicen que estaba construyendo algo lento, pero muy muy bueno", continuó Sergio Heras. Alfredo Somoza se acordó de la Superliga: "no estaría ni disputando la Champions".

La clasificación del Atlético de Madrid ante el Brujas fue más igualada para todos los tertulianos de lo que indicaba el marcador. "Se estaba palpando que el Brujas te podía hacer con el 1-1, te podía hacer el 1-2 en cualquier momento, y Oblak sacó un par de paradas claves", aseguró Alfredo. Simeone, tras el partido, dijo que no sabían a qué jugaba el Atlético de Madrid y sí el Brujas, a ganar el partido. Dani Blanco e Isidoro San José fueron duros con el técnico rojiblanco: "Eso de decir el Brujas sabía a qué jugaba y nosotros no, pues, chico, es tu culpa. ¿Por qué no lo haces en el minuto 20? Si ves los defectos que tiene el equipo. Yo lo que no sé es a qué jugaba el Atlético en la primera parte en general", analizaron.

Alfredo Somoza, habitual entre los críticos de Simeone, insistió en que "desde hace tiempo tiene recursos para hacer mucho más. No hay exigencia en el Atlético" y Sergio Heras avisó de que el fútbol del Atlético en esta eliminatoria brilló por su ausencia: "llegaron los goles antes que el fútbol en el Atleti". Todos coincidieron en que el Atlético simplemente cumplió con su papel.

El Real Madrid jugará ante el Benfica sin Mbappé. Isidoro San José piensa que es lo correcto: "que salga Alfredo a jugar si Mbappé no es Mbappé". El propio Alfredo considera que jugar en estas condiciones era "un doble perjuicio, primero al equipo, y luego para ti mismo, porque esas molestias no van a remitir".

Sergio Heras consideró que, por el momento de Mbappé y porque el Real Madrid estará más ordenado con Gonzalo, la baja del francés no es negativa. Es más, se atrevió a realizar una frase que otros le achacaron: "¿Nos metemos en el charco de decir que los mejores partidos del Madrid se han hecho sin Mbappé? Los números de Gonzalo son curiosos, además, con y sin Mbappé, que es muy llamativo. Gonzalo lleva 11 goles sin Mbappé en el campo y 0 con Mbappé en el campo".

Pase lo que pase, los anti-Mbappé, que todavía los hay, van a salir ganando.

Van a salir ganando, porque mira, si hoy el Madrid juega muy bien, es que el Madrid juega mejor sin Mbappé. Si el Madrid cae eliminado, esperemos que no, es que Mbappé se ha borrado.

¿Por qué jugó en Pamplona? ¿Por qué jugó en Talavera? E incluso ¿qué es que se está cuidando para el Mundial, para jugar con Francia?

Pero ¿sabes de quién es culpa eso? Igual que en Pamplona, ¿por qué juega Mbappé si vemos que no está bien? Eso es Arbeloa. Exactamente, totalmente. No es Mbappé, es Arbeloa.