Cristiano Ronaldo compra el 25% de la UD Almería

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, actualmente en las filas del Al-Nassr FC de Arabia Saudí, ha adquirido el 25 por ciento de las acciones de la UD Almería. La operación, realizada a través de su filial CR7 Sports Investments, involucra al equipo que milita en LaLiga Hypermotion, según ha informado la propia compañía en un comunicado oficial.

"Cristiano Ronaldo anuncia la adquisición de una participación del 25% en el club español, lo que supone un paso significativo en la continua expansión de su cartera global de inversiones", reza la nota difundida a los medios.

Esta inversión estratégica, de la que no se han hecho públicos los términos económicos, se integra en la estructura de una filial de nueva creación destinada a "consolidar y gestionar" las inversiones del exdelantero del Real Madrid y Manchester United en el sector deportivo.

La entrada en el accionariado del club andaluz refleja el "compromiso a largo plazo" del luso con la gestión en el fútbol profesional. El propio jugador ha declarado: "He tenido siempre la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento".

Por su parte, el presidente de la entidad, Mohamed Al Khereiji, se ha mostrado muy satisfecho de que el astro portugués haya elegido su proyecto. "Está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí", ha subrayado el dirigente.