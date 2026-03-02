Escapan de milagro: la salida contrarreloj de tres futbolistas de Teherán

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sorprendió a tres futbolistas españoles que militan en la liga iraní y convirtió su regreso en una auténtica odisea. Munir El Haddadi, Iván Sánchez y Antonio Adán vivieron horas de incertidumbre tras el cierre del espacio aéreo, la cancelación de vuelos y la necesidad de abandonar el país por carretera en medio de un escenario marcado por ataques y contraataques con misiles.

Teherán, como capital iraní, se convirtió en uno de los puntos más sensibles desde el inicio de los bombardeos. Las explosiones registradas en distintas zonas del país y la respuesta iraní con el lanzamiento de misiles y drones precipitaron la clausura del tráfico aéreo. La medida dejó en tierra a numerosos viajeros, entre ellos futbolistas extranjeros que buscaban salir cuanto antes.

Vuelo cancelado y carretera como única salida

Munir El Haddadi, jugador del Esteghlal, tenía previsto volar hacia Dubái. Sin embargo, cuando ya se encontraba en la pista listo para despegar, recibió la orden de abandonar el avión debido al cierre del espacio aéreo. La escena marcó el inicio de una carrera contrarreloj.

Sin vuelos disponibles, el club le proporcionó un vehículo para dirigirse por carretera hacia la frontera con Turquía. El trayecto se prolongó durante más de 16 horas. Finalmente, logró cruzar a territorio turco y desde allí emprendió viaje hacia España. Su salida se produjo tras casi 48 horas de incertidumbre desde el inicio de la crisis.

Iván Sánchez, futbolista del Sepahan y ex del Real Valladolid, vivió una situación similar. También vio cancelado su vuelo y tuvo que recurrir a un desplazamiento terrestre facilitado por su club. El recorrido, de alrededor de 12 horas hasta la frontera turca, estuvo marcado por momentos de tensión. Según relató, durante el trayecto pudieron observar misiles que eran interceptados en el aire, en una escena que describió como delicada.

Adán, en uno de los últimos vuelos

El tercer protagonista es Antonio Adán, guardameta del Esteghlal. A diferencia de sus compañeros, el conflicto le sorprendió cuando ya estaba saliendo del país. Su vuelo con destino a Turquía despegó a primera hora de la mañana, antes del cierre total del espacio aéreo, lo que le permitió llegar a Madrid y reunirse con su familia.

El portero explicó que la situación en Teherán había sido tensa en los días previos, aunque la vida cotidiana se desarrollaba con normalidad pese a la amenaza latente de ataques. Tras el estallido del conflicto, las comunicaciones se volvieron complicadas y el contacto con compañeros que permanecían en Irán resultó limitado.

Adán reconoció que tenían previsto regresar en pocos días, pero el cierre del espacio aéreo y la suspensión de la competición hacen inviable el retorno inmediato. En las actuales circunstancias, la idea es no volver mientras persista la inestabilidad.

Liga suspendida y futuro incierto

La crisis ha provocado la suspensión de la liga iraní hasta nuevo aviso. El Esteghlal, equipo de Munir y Adán, lideraba la competición tras una buena racha de resultados. El Sepahan, club de Iván Sánchez, también se ha visto afectado por la paralización del campeonato.

El Ministerio de Asuntos Exteriores recomendó a los españoles presentes en Irán que abandonaran el país utilizando los medios disponibles ante la escalada bélica. Para los futbolistas, eso significó improvisar salidas por tierra en un contexto de tensión creciente.

La experiencia de Munir, Iván Sánchez y Antonio Adán refleja cómo un conflicto internacional puede impactar de forma directa en deportistas que desarrollan su carrera lejos de casa. De vuelos cancelados en la pista a largas horas por carretera con misiles cruzando el cielo, su salida de Irán fue una operación contrarreloj marcada por la incertidumbre y la prioridad de ponerse a salvo.