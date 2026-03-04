La tertulia de Fútbol es Radio, dirigida por Sergio Valentín, ha diseccionado la agónica clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey tras una eliminatoria frente al Fútbol Club Barcelona que estuvo a punto de convertirse en un desastre histórico para los rojiblancos. A pesar del contundente resultado de 4-0 logrado en el partido de ida, el equipo de Diego Pablo Simeone mostró una cara excesivamente temeraria y conservadora en el Camp Nou, permitiendo que el Barcelona soñara con una remontada épica que se quedó a las puertas del milagro tras un 3-0 insuficiente para los intereses culés.

"El Atlético hizo un partido de ida de matrícula de honor y anoche suspendió. El Barcelona suspendió en la ida y ayer estuvo de sobresaliente. Esa diferencia entre matrícula y sobresaliente marcó la diferencia", resumió Sergio Valentín.

El análisis de los tertulianos se ha centrado en la identidad del sufrimiento atlético, una característica que el propio Simeone reivindicó tras el encuentro al afirmar que su club está destinado a llegar siempre al límite. Sin embargo, desde una perspectiva crítica y rigurosa, se ha cuestionado si ese planteamiento tan defensivo fue una estrategia inteligente o una muestra de miedo innecesaria. "A los jugadores del Atlético les temblaron las piernas", dijo David Vinuesa. El programa subrayó que, aunque el orgullo de la afición está intacto tras trece años de espera para volver a una final copera, la imagen ofrecida en Barcelona fue la de un equipo asustado, encerrado en su área y a merced de un rival que dominó el juego de principio a fin. Dani Blanco destacó también el empuje azulgrana: "Fue más por las ganas de remontar del Barcelona que por el miedo del Atlético". Además, Sergio Heras reiteró que "no sorprendió el planteamiento del partido, sí los errores de concentración del Atlético".

Los colaboradores señalaron acciones polémicas como un gol en posible fuera de juego milimétrico que, en otras circunstancias, podría haber cambiado el signo de la eliminatoria.

El programa también dedicó un espacio considerable a la preocupante situación en la enfermería del Real Madrid, calificando de caos la gestión de los servicios médicos del club blanco. Resulta inaudito que estrellas de la talla de Kylian Mbappé o Jude Bellingham tengan que viajar a Francia o Londres para buscar una segunda opinión médica, evidenciando una desconfianza absoluta en el personal que dirige el departamento en Valdebebas. Esta huida de los futbolistas hacia especialistas externos pone de manifiesto que la excelencia que se presume en el club no se traduce en el cuidado físico de sus activos más valiosos.

Especialmente sangrante fue el testimonio de Itziar González, exnutricionista del club, quien denunció la prepotencia institucional que impera en los despachos médicos del Real Madrid. Según su relato, cualquier intento de modernización o mejora en la dieta de los jugadores —como eliminar la bollería en los desayunos— chocaba con la soberbia de unos facultativos que se escudaban en la frase: con esto llevamos 15 Champions. Esta mentalidad estancada y arrogante impide que el club se adapte a las exigencias del fútbol profesional moderno, donde el detalle nutricional es fundamental para evitar las plagas de lesiones que asolan a la plantilla de Carlo Ancelotti.

La falta de profesionalidad denunciada por González, donde los médicos preferían ganar dinero sin trabajar antes que permitir que una experta realizara su labor, refleja una estructura interna que necesita una limpieza profunda. No se puede permitir que en el mejor club del mundo los jugadores ignoren la existencia de la nutricionista o se les prohíba recibir asesoramiento especializado. Este desgobierno médico es el principal responsable de que jugadores como Rodrygo hayan jugado con molestias graves, poniendo en riesgo su integridad física y su participación en citas clave como el próximo Mundial.

Finalmente, la jornada se completa con la mirada puesta en el derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club, un duelo de alta tensión que decidirá el otro finalista que acompañará al Atlético de Madrid en Sevilla el próximo 18 de abril. Por otro lado, la crisis en el filial blanco también fue mencionada, con un Álvaro Arbeloa cuestionado tras la derrota ante el Getafe, lo que añade más presión a una institución blanca que, a pesar de sus éxitos pasados, atraviesa un momento de incertidumbre en su gestión interna y deportiva.