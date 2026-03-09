Javier Tebas rechaza el descanso de 72 horas porque daña los derechos audiovisuales

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha abordado de manera contundente uno de los temas que más controversia ha generado en las últimas semanas entre los estamentos deportivos: el tiempo de recuperación de los futbolistas entre los distintos encuentros oficiales. Durante su reciente intervención pública, el dirigente calificó de "falso debate" la propuesta que exige garantizar un mínimo de 72 horas de descanso, una medida que, a su juicio, carece de respaldo tanto en el ámbito europeo como a nivel mundial.

Tebas se mostró tajante al asegurar que desconoce el origen de esta supuesta normativa, recordando que no existe ningún reglamento escrito que imponga tal obligación en el fútbol profesional. Para ilustrar su postura, el máximo responsable de la patronal de los clubes hizo referencia a otras grandes competiciones continentales, señalando concretamente al torneo inglés. "En la Premier League los tiempos de recuperación oscilan entre las 60 y las 65 horas", argumentó el mandatario, desmitificando así la viabilidad de la iniciativa impulsada por la asociación de jugadores.

En este sentido, el presidente de la competición española quiso poner el foco en las herramientas de las que disponen actualmente los cuerpos técnicos para gestionar el esfuerzo físico de sus equipos. Recordó que, a raíz de la pandemia de la covid-19, se implementó de forma definitiva la norma que permite realizar hasta cinco sustituciones por partido, frente a los tres cambios tradicionales. Además, incidió en que los clubes cuentan en la actualidad con plantillas de 25 jugadores, lo que otorga a los entrenadores un margen de maniobra más que suficiente para aplicar rotaciones y evitar sobrecargas continuadas en los mismos efectivos.

La vertiente económica y organizativa también jugó un papel fundamental en la argumentación de Tebas. El dirigente advirtió de que la instauración rígida de este margen de reposo supondría un grave perjuicio para los derechos audiovisuales, pilar esencial para la sostenibilidad financiera del torneo y de las entidades deportivas. Explicó que la medida afectaría drásticamente a los calendarios, impidiendo, por ejemplo, que los equipos que compiten en los torneos europeos de los jueves pudieran disputar sus compromisos nacionales en la jornada dominical.

Finalmente, tras la presentación del primer convenio colectivo con los árbitros, Tebas reiteró que la postura defendida por el sindicato AFE no encuentra eco fuera de nuestras fronteras y abogó por encontrar soluciones lógicas dentro del actual marco competitivo. El dirigente subrayó que, antes de alterar de forma drástica los calendarios y poner en riesgo la comercialización del producto, sería preferible ampliar las fichas de los equipos hasta los 27 jugadores, garantizando así el espectáculo deportivo sin dañar las estructuras económicas del campeonato.

Hace unos días Simeone se tomó a risa la falta de descanso: "Ya no sé a quién echarle la culpa, eso de las 72 horas de descanso... Difícil sostenerlo, por eso los equipos necesitamos una plantilla amplia, no te alcanza con 12 jugadores, hay muchos más partidos. En competición, la Champions creció si no clasificas directo a los octavos. Ni que hablar si llegas a semifinal o final de Copa. Las plantillas deben crecer y el trabajo nuestro, como gestión, debe ser importante en consecuencia de lo que vamos viendo de un partido a otro, y dónde elegir el riesgo que sabemos que un jugador tras seis partidos se puede lesionar. A veces es difícil y hay que gestionarlo. Preguntas al jugador y te dice que está bien. Yo también estoy bien pero no puedo jugar. Ellos tienen la intención y nuestra gestión en la parte física y de juego es clave".