"Nunca quiso a Messi porque lo consideraba una guerra de poder"

La previa de la jornada de Champions con los partidos del FC Barcelona y el Atlético de Madrid, el cara a cara entre Víctor Font y Laporta y la lesión de Álvaro Carreras han sido los temas a tratar en El Primer Palo, dirigido por Juanma Rodríguez.

Un debate que ha estado marcado por las polémicas declaraciones de Xavi Hernández en las que asegura sentirse traicionado por Laporta, además de afirmar que la llegada de Leo Messi estaba cerrada en 2023 pero fue el candidato a la presidencia -y ex presidente- el que lo echó para atrás en el último minuto. Unas palabras que según Paco Rabadán "llegan tarde" y María Trisac califica de "venganza".

Sin embargo, Marçal Lorente ha defendido que "cada uno es libre de elegir el tiempo en el que habla" y "entiende que con ello quiera favorecer a Víctor Font". Sobre la posible vuelta de Messi al Barça, Marçal apunta que "Laporta nunca quiso que Leo volviera porque es un autócrata del poder, la vuelta de Leo la veía como una guerra de poder interna".