"No es líder ni capitán, el Madrid merece otra imagen"

La goleada por 5 – 2 del Atlético de Madrid al Tottenham, el empate del Newcastle 1 -1 Barcelona y la previa del Real Madrid – Manchester City han sido los temas a tratar en El Primer Palo, dirigido por Juanma Rodríguez.

Un programa marcado por las declaraciones de Guardiola en las que hace referencia a los días que Kilyan Mbappé ha pasado en París, indicando entre risas que "según las informaciones no había ido solo". Algo que Sergio Fernández considera "que traspasa la línea roja de la vida personal", mientras que Paul Tenorio indicaba que "el Madrid desquicia a Guardiola y por eso va con todo", al mismo tiempo que afeaba esas declaraciones indicando que "no es la primera vez que se sienta en el salón del Real Madrid".

Sin embargo, Alfredo Somoza se ha mostrado muy crítico con el delantero francés, asegurando que "podría haber sido mucho más discreto". "Tu equipo juega y se te ha visto de fiesta y de cenas mientras la Liga está en juego, no es un líder ni un capitán, el Real Madrid se merece otra imagen", en opinión de Somoza.