Un golazo de Nahuel Molina da la victoria al Atlético frente al Getafe

Un golazo de Nahuel Molina en los primeros compases del partido permitió al Atlético de Madrid sumar su cuarta victoria consecutiva en el campeonato liguero frente al Getafe (1-0). El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone logró sacar adelante un encuentro en el que presentó un once inicial repleto de rotaciones, pensando en sus próximos compromisos de la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

El choque arrancó de la mejor manera posible para el conjunto rojiblanco. En el minuto ocho de juego, el lateral argentino empalmó un formidable derechazo con el empeine desde unos 25 metros que resultó absolutamente inalcanzable para David Soria. Un golpeo extraordinario por potencia y colocación que marcó la diferencia en el marcador y dio tranquilidad a una alineación inusual, en la que solo repetía Pubill respecto a la reciente goleada europea frente al Tottenham.

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Durante el resto de la primera mitad, el Atlético controló el juego ante un Getafe que se vio superado en cada lance. El arquero visitante tuvo que estirarse para evitar el segundo tanto local, mientras que atacantes como Nico González o Sorloth dispusieron de acercamientos peligrosos que no lograron materializar para ampliar la ventaja antes del descanso.

La segunda mitad comenzó con un guion muy distinto y el VAR se convirtió en protagonista inesperado. En el minuto 56, el colegiado Miguel Ángel Ortiz expulsó con roja directa al central visitante Abqar tras revisar las imágenes y comprobar que había pellizcado los genitales de Sorloth cuando el balón se encontraba a muchos metros de distancia. Esta agresión dejó a los azulones con un hombre menos para afrontar la recta final del choque.

📺🟥 Roja directa a Abqar tras lanzar un pellizco a Sorloth a la altura de la entrepierna. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yiWs0eDZr5 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 14, 2026

En los instantes decisivos, la figura de Musso emergió con fuerza para evitar el tropiezo local. El portero argentino firmó una parada decisiva en el minuto 97 que sostuvo el 1-0 definitivo en el estadio Metropolitano. Con este triunfo por la mínima, el Atlético afianza su posición en los puestos que dan acceso a la máxima competición continental y mantiene vivas sus esperanzas de cara al decisivo tramo final de temporada, donde tiene fijadas sus prioridades en los torneos del KO.