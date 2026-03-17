"Arbeloa no cree que Mbappe sea el mejor del mundo"

La previa del Manchester City – Real Madrid que se disputa este martes copó la tertulia de El Primer Palo moderada por Juanma Rodríguez con Sergio Valentín, Sergio Fernández y Dani Blanco como contertulios. El partido, en el que el Madrid defiende el 3-0 del partido de ida, fue el auténtico protagonista

Una de las preguntas en la rueda de prensa fue la que le hicieron al técnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa sobre si el Madrid era más competitivo sin Mbappe. El mister dijo que "era difícil pensar que sin uno de los mejores del mundo el equipo fuera más competitivo" pero no rehuyó el tema como podía haber hecho. A ese respecto Dani Blanco y Sergio Valéntin fueron en una dirección "ha estado bien Arbeloa porque valora al resto de la plantilla". Sin embargo Sergio Fernández fue un poco más lejos "Arbeloa no he dicho que no en ningún momento" y Juanma Rodríguez creé saber porqué "Tengo la sensación de que Arbeloa no piensa que Mbappe sea el mejor del mundo"

TIAGO PITARCH

Uno de los primeros entrenadores que tuvo el canterano Tiago Pitarch, Alvaro Herradón, fue entrevistado en directo. "Tiago tiene una calidad individual muy buena y es un tipo que rinde mejor más cerca del área pero él tenía la costumbre de bajar mucho para repartir juego". Sergio Fernández estaba muy convencido de que el canterano "va a dar mucho nivel en el Madrid" pero Sergio Valentín tenía sus reparos "ilusionarse demasiado puede ser peligroso porque podemos tender a querer tener un jugador que reparta juego y luego no sea lo que esperamos"

ELECCIONES BARÇA

Marçal Lorente desde Barcelona dio su apunte de cómo ha sido el día después en la ciudad Condal tras la victoria de Joan Laporta en las elecciones. Lorente apuntó a que "se vivió un día de alegría desmesurada como suele ser Laporta" aunque Juanma Rodríguez apuntó a que "el caso Negreira le puede hacer daño. Si hay sanción de UEFA podría repercutirle en la presidencia"