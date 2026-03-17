Irán negocia jugar en México sus partidos del Mundial 2026 para evitar entrar en EEUU

Hace apenas una semana el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección persa de fútbol no participaría en el Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, según informó la embajada iraní en territorio mexicano, se estarían llevando a cabo negociaciones para que Irán disputase sus partidos en ese escenario.

"Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México", declaró el presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj.

🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران:

وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

En la página web de la embajada se comunicó que Abolfazl Psedniddeh, embajador iraní en México, ha sugerido a la FIFA que los partidos de Irán en el torneo se cambien del país estadounidense a México debido "a la falta de cooperación del Gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026". La decisión final será tomada por el ministro Donyamali.

Esta medida llega después de que el presidente Donald Trump afirmara la pasada semana en su red social Truth Social que la selección de fútbol de Irán era "bienvenida" al Mundial en EEUU, pero matizase que por "su propia seguridad" sería mejor que no participase.

Irán se encuentra en el Grupo G del Mundial 2026, encuadrada junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. El debut está establecido para el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Inglewood, siendo el duelo ante Bélgica seis días después en la misma ciudad de California. Seattle sería el lugar del último partido de la selección el 26 de junio contra Egipto.