Claudio Giráldez da la fórmula para asaltar Lyon

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, pidió "valentía" a sus futbolistas porque este jueves necesitarán ser "fieles a su identidad" para derrotar al Olympique de Lyon en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa.

"Venimos aquí a ganar el partido, no buscamos otro escenario que ese. Tenemos que mejorar cosas que no hicimos tan bien en el partido de ida en cuanto a situaciones de presión, de construcción de juego. Tenemos muchos argumentos para confiar en los chicos que van a salir mañana", señaló en rueda de prensa.

Giráldez asume que necesitarán "la versión" que ofrecieron "durante muchos minutos" frente al Betis en La Cartuja, así como en el arranque del duelo de ida contra el Lyon y "en muchos otros partidos de Europa".

En ese sentido, mostró su confianza en su equipo: "S lo largo de la temporada hemos demostrado que es muy difícil hincarnos el diente y superarnos".

"Llevamos 42 partidos este año y solo hemos perdido diez", recordó el técnico celeste, quien no cree que el conjunto dirigido por Paulo Fonseca vaya a cambiar mucho respecto al partido de Balaídos pese a que recupera a algunos de sus lesionados.

"Evidentemente tendrán más recursos ofensivos, más situaciones de uno para uno en el perfil izquierdo porque contra nosotros ahí jugó Abner, que es un lateral. Y el regreso de Sulc les da esa presencia y pegada que les hace más completos", analizó.

El preparador del Celta, no obstante, es de los que piensa que "a veces" es mejor enfrentarse a un rival sin bajas porque es más difícil "controlar" los planes secundarios de su entrenador.

Restó importancia a las importantes ausencias de Borja Iglesias, Miguel Román y Óscar Mingueza porque en la plantilla tiene "muchos recursos" y durante el año demostraron que independientemente de quien juegue su idea "no cambia".