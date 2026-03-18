Con una asistencia récord, LaLiga supera los 5.400 millones de euros en ingresos en la 2024/2025

LaLiga ha presentado su Informe Económico de la temporada 2024/2025, destacando su crecimiento sostenido, con máximos históricos en ingresos, asistencia a estadios e inversión. Este ciclo de expansión refuerza la consolidación de un modelo de solvencia financiera que continúa marcando pauta a nivel internacional.

En cuanto a los ingresos, la cifra total reportada por LaLiga alcanzó los 5.464 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,1% respecto a la temporada anterior. Este aumento se debe principalmente a la actividad comercial y la recuperación de la actividad en los estadios, lo que le ha permitido superar los 1.500 millones de euros en ingresos comerciales, una cifra histórica para la patronal, y con la que marca el tercer año consecutivo de crecimiento en este segmento.

La patronal del fútbol profesional en España calificó como uno de los mayores logros de la temporada el récord de asistencia a los estadios, que superó los 17 millones de espectadores, con una tasa de ocupación del 84,5% en LaLiga EA Sports y del 68,5% en LaLiga Hypermotion.

Sobre este último aspecto, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, enfatizó la capacidad "que tienen nuestros equipos para generar más ingresos y para ser mucho más competitivos en los próximos años". Además, señaló que "el escenario es esperanzador, ya que hemos conseguido un récord en asistencia a los estadios y esto es notable. Y lo mejor es que podemos crecer aún más, donde tienen cabida diferentes experiencias para los aficionados y, al mismo tiempo, abrir oportunidades de inversión".

En materia de eficiencia operativa, LaLiga puso en valor la optimización de sus costes, con los clubes manteniendo los gastos en plantilla por debajo del 70%, en línea con los estándares de la UEFA. Este control ha sido destacado como una de las claves del éxito financiero de la competición, que continúa con su objetivo de consolidar un modelo sostenible y equilibrado económicamente.

La inversión también se mantiene como un pilar clave del crecimiento de LaLiga, con un aumento del 12% en comparación con la temporada 2023/2024. En este contexto, los clubes están invirtiendo en la modernización de infraestructuras y estadios, una estrategia que no solo busca aumentar los ingresos, sino también garantizar la sostenibilidad del modelo a largo plazo.

Desde una perspectiva financiera, LaLiga mantiene una sólida posición de solvencia y la organización ha indicado que cuenta con un elevado patrimonio neto y una estructura de financiación cada vez más diversificada. Esta estrategia de financiación a largo plazo, enfocada especialmente en proyectos de infraestructuras, contribuye a asegurar la sostenibilidad financiera de la competición.

La apuesta por el talento también ha sido un tema clave en la presentación de resultados, ya que la temporada pasada se ha alcanzado el mayor valor de mercado de canteranos entre las cinco grandes ligas europeas. Al respecto, Tebas, en la ronda de preguntas, afirmó que en comparación con la Premier League "hay informes que dicen que los clubes españoles son los más rentables", en referencia al uso de los recursos económicos y la estrategia de fichajes de ambas competiciones, y añadió que "el modelo del fútbol español está más enfocado a cantera y formación".

Asimismo, para las previsiones de la temporada 2025/2026, LaLiga insistió en que continuará con su trayectoria de crecimiento, tanto en ingresos como en márgenes operativos, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico en el marco del sistema de Control Económico.

En particular, LaLiga espera que los ingresos netos de negocio superen esta temporada los 4.500 millones de euros, lo que marcaría otro récord desde que se tienen registros. Por su parte, la inversión se mantendría estable y se enfocará en modernización y ampliación de estadios. "La situación económica de LaLiga es correcta y la mejor muestra de esto es que los mejores bancos del mundo están buscando financiar los proyectos de los clubes españoles", concluyó el presidente.