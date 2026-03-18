Tebas recuerda 'la llorada' de Florentino y advierte de la burbuja económica de la Premier

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha defendido con firmeza la gestión económica del fútbol español y ha aprovechado para responder a críticas pasadas del entorno del Real Madrid. "Si hago caso a la llorada que se pegó el presidente del Madrid hace unos años, todavía estaríamos ahogados". Pese a esas quejas, Tebas ha subrayado que los grandes clubes siguen "en lo alto de los rankings".

Más allá del cruce de declaraciones, el dirigente ha puesto el foco en el modelo económico de la Premier League. Según ha explicado, las nuevas normas financieras pueden provocar una inflación descontrolada en el mercado de fichajes. Además, desde LaLiga advierten que permitir a los clubes gastar hasta un 85% de sus ingresos, sin límites estrictos en otros costes, podría generar una burbuja que alcance cifras cercanas a los 8.000 millones de euros.

"En España no se invierte poco, se derrocha poco"

Tebas ha defendido el modelo español frente al inglés con una idea clara: la eficiencia. Frente al gasto elevado de la Premier League, ha confesado que los clubes españoles destacan por optimizar recursos y apostar por la formación. "El problema no es invertir menos, es gastar mejor", ha resumido. En este sentido, ha destacado el papel de la cantera como una de las grandes fortalezas del fútbol español.

Durante la presentación del informe económico, LaLiga ha insistido en que la competición es financieramente estable. Con una cifra de negocio cercana a los 4.000 millones de euros y pérdidas agregadas limitadas, Tebas aseguró que no existe riesgo estructural. Además, ha destacado que grandes inversores internacionales ven el fútbol español como un entorno seguro, a diferencia de otros mercados donde "se asume que se va a perder dinero".

Fondos de inversión: bienvenidos, pero con reglas

Sobre la entrada de capital externo, como fondos de inversión, Tebas ha sido claro: no es un problema si se respetan las normas de control económico. En este contexto, operaciones en clubes como el Atlético de Madrid se ven como oportunidades, siempre dentro de los límites establecidos por el fair play financiero.

No podemos olvidar que uno de los mayores temores de LaLiga es el efecto arrastre de la Premier League. Si los precios de traspasos se disparan en Inglaterra, el resto de ligas podría verse obligado a seguir esa tendencia. Esto dificultaría que clubes españoles accedan a ciertos jugadores, alterando el equilibrio del mercado internacional.

Pese a todo, desde LaLiga prevén un crecimiento moderado en inversión y fichajes en los próximos años. Lejos de un aumento brusco, la estrategia seguirá basada en la estabilidad y el desarrollo interno. El mensaje final de Tebas es claro: mientras otros modelos pueden inflarse rápidamente, el español apuesta por la sostenibilidad a largo plazo, incluso si eso implica crecer a un ritmo más contenido.