"Hacía informes para jugadores del Liverpool siendo entrenador del Madrid"

En El Primer Palo de hoy, dirigido por Juanma Rodríguez, se ha centrado en las eliminatorias de Champions donde FC Barcelona y Atlético de Madrid ya están en cuartos de final. El primero, tras golear al Newcastle, y los colchoneros tras ganar en el global a pesar de haber perdido por 3-2 ante el Tottenham.

Los cuartos de final quedan de la siguiente manera: Sporting de Lisboa – Arsenal, Real Madrid – Bayern, Barcelona – Atlético de Madrid y PSG – Liverpool. Los de Flick que han vencido por 7-2, pero han acabado con las lesiones de Eric García y Joan García, Marçal Lorente explicaba que "lo de Eric parece una sobrecarga, pero Joan parece tener una pequeña rotura en el sóleo y podría estar fuera dos semanas".

Aunque la información más llamativa llegaba de la mano de Sergio Fernández, asegurando que "Xabi Alonso, siendo entrenador del Real Madrid le hacía informes a jugadores del Liverpool debido a la buena relación que mantiene con muchos de ellos.