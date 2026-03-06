La inhabilitación de más de 600 firmas a Marc Ciria, candidato a la presidencia del Barça, la previa del Celta – Real Madrid y la petición de aplazamiento de Elena Fort para declarar por ‘el caso Negreira’, han sido los temas a tratar en El Primer Palo, dirigido por Juanma Rodríguez.

Las declaraciones de Gareth Bale sobre Zidane en el podcast ‘The Overlap’ junto a Gary Neville, han encendido el debate. El que fuera delantero del club blanco aseguraba que "Zidane no hacía demasiado, si era contra el Barça o el Bayern, un poco de táctica. En el resto era mínimo". Una declaración que el propio director del programa veía como un tirón de orejas al técnico francés, sin embargo, Paul Tenorio recordaba que "Zidane hace un par de meses dijo lo mismo, si lo dijo Zidane es porque era la verdad". Paco Rabadán indicaba que entre ambos "No tenían una buena relación. A él le dolió mucho que Isco Alarcón le ganase el puesto".

Marc Ciria fuera de las elecciones

La junta electoral ha dejado fuera de las elecciones a Marc Ciria tras descartar 598 de los 2.884 avales que presentó el lunes el financiero barcelonés. Al no alcanzar el mínimo de 2.337 firmas, impide que sea un candidato a la presidencia del FC BArcelona.

El propio Ciria lo explicaba indicando que había firmas de menores de edad y otras personas a las que "no se les ha dado la posibilidad de votar porque la aplicación no funcionaba y no coincidía el número". Sin embargo, Marçal Lorente apuntaba que la gravedad del asunto reside en que "se sospecha que las firmas que recogió para que no se vendiera BLM las ha utilizado para esto".

Delicada situación del Madrid para medirse al Celta

Sobre el partido que se disputa mañana a las 21:00 entre el Celta y el Real Madrid, todos los tertulianos coincidían en que es una final para los de Arbeloa, a quien Juanma Rodríguez considera que "se le ha ido todo un poco de las manos". Paco apunta que "el Madrid tiene que respirarle en la nuca al Barça".

Las bajas del equipo blanco, sumado a la mala imagen mostrada ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, han despertado las críticas hacia el entrenador y los jugadores, aunque María Trisac apuntaba que el técnico, "se ha hecho cargo de una situación muy complicada y hace lo que puede con lo que tiene". El punto de esperanza lo ponía Paul Tenorio: indicando que "el Barça no tiene un calendario fácil, tiene que ir al Metropolitano y a Getafe".