Juanma Rodríguez responde al ataque de Toni Freixa a Libertad Digital

La Real Sociedad ya es finalista junto al Atlético de Madrid de esta edición de la Copa del Rey. El encuentro entre Real Sociedad 1 – 0 Athletic, el desarrollo de las elecciones a la presidencia del Barça y la situación en la que se encuentra el vestuario del Real Madrid han sido los temas a tratar en El Primer Palo, dirigido por Juanma Rodríguez.

A ellos hay que sumar el que ha sido el eje central del programa de hoy: Una posible sanción inmediata de UEFA al FC Barcelona por ‘El caso Negreira’. Una información adelantada por el analista Pepe Kollins que explicaba en los micrófonos de esRadio que el Real Madrid denunciará en breve al Barcelona ante UEFA y quieren ir hasta el final porque lo consideran un asunto prioritario. Además, añadía que en el Madrid "creen que el Barcelona va a ser sancionado, pero por la UEFA. ¿Qué sucede? Que claro, eso sabe a poco. Sabe a poco a todos los madridistas que piden para el Barcelona yo qué sé cuántos años serían... no lo sé. Desde luego no es lo mismo 10 que 2. Eso también es importante. Pero creo que es una situación que el propio Ceferin definió como "el asunto más grave" que él ha visto."

Toni Freixa carga contra Libertad Digital

Algo que ha molestado especialmente al que fuera directivo del Barcelona entre 2003 y 2005, Toni Freixa, quién llegó a cuestionar en la red social X la veracidad de la noticia e incluso de este medio. Por ello, Juanma Rodríguez no ha dudado en afearle su actitud, "sugirió en X que alguien llamaba aquí para decirnos qué y cómo teníamos que escribir al objeto de desviar la atención del buen fútbol azulgrana. Dice el refranero español eso tan sabio de "Se cree el ladrón que todos son de su condición".

Además, ha aclarado en el programa que "Yo a Toni le tengo cariño y, aunque pueda parecer lo contrario, me llevó bien con él", sin embargo no ha dudado en recordarle los pagos al vicepresidente del CTA "Él, como todos ahí, desde Gaspart hasta Laporta pasando por Rosell y Bartomeu, asegura que no tuvo nunca constancia de esos pagos. Si lo dice él, yo le creo. Pero es que hoy, transcurridos algunos años desde entonces, los justifica, los 12 razona, ampara que se hicieran. Y eso, en mi opinión, lo desacredita".

La respuesta de Juanma

El director de El Primer Palo no se ha quedado ahí y ha establecido una comparativa entre la trayectoria de este medio y la del club azulgrana, "Mira, Toni, te voy a decir una cosa desde el cariño y aprecio personal que sabes que te tengo: en tu bufete de abogados no sé cómo funciona la cosa y si allí os dejáis presionar o no pero aquí, en Libertad Digital y en EsRadio, tenemos ya algunas experiencias de resistencia ante el poder, 25 años en concreto. Si ya vas flojito de fútbol, imagina cómo vas de periodismo libre…".

"Hoy dices que aquí distraemos la atención del fútbol con lo de Negreira pero, al mismo tiempo, dices también que el Real Madrid de Di Stéfano, Puskas, Gento y Rial ganaba las Copas de Europa gracias a Francisco Franco. Y lo que yo digo es que Messi era muy bueno, buenísimo. Y Xavi. E Iniesta. Y que, mientras ellos jugaban, el Barça pagaba al vicepresidente arbitral en activo (...) Yo puedo afirmar eso porque lo declaró el propio Negreira. Tú lo de Franco no lo puedes demostrar. Por cierto, yo de Franco sí puedo demostrar también que os salvó de la quiebra. Tengo fotos. Si quieres te las envío".