La FIFA sanciona a Israel: multa y pancarta contra la discriminación

La FIFA ha impuesto sanciones a la Asociación Israelí de Fútbol (IFA) tras una investigación motivada por una denuncia presentada por la Federación Palestina (PFA) en mayo de 2024. La Comisión Disciplinaria del organismo determinó que la IFA incumplió los artículos 13 y 15 del Código Disciplinario de la FIFA, relativos a conducta ofensiva, violaciones de los principios del juego limpio, discriminación y agresiones racistas.

Como consecuencia, Israel deberá pagar una multa de 150.000 francos suizos (aproximadamente 164.272 euros) y adoptar un plan de prevención de discriminación aprobado por la FIFA. Además, la selección israelí tendrá que exhibir en sus próximos tres partidos como local una pancarta con el mensaje: "El fútbol une el mundo – No a la discriminación", acompañada del emblema de la IFA. Pero además, la federación deberá presentar para su aprobación el diseño, tamaño y ubicación de la pancarta al menos 15 días antes de cada encuentro.

El plan de prevención incluirá reformas, protocolos, supervisión y campañas educativas tanto en estadios como en canales oficiales, con el objetivo de garantizar que no se repitan incidentes de discriminación. Un tercio de la multa deberá invertirse en la implementación de este plan en un plazo de 60 días, y el resto se abonará dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la decisión. La IFA podrá recurrir la sanción ante la Comisión de Apelación de la FIFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que el fútbol no puede resolver conflictos geopolíticos, pero tiene un papel clave como plataforma para la paz y el respeto mutuo. "La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol y del Mundial para tender puentes y promover la paz", declaró, enviando un mensaje también a otros países participantes del torneo sobre la importancia del juego limpio.

Motivos de la sanción a Israel

La investigación de la FIFA se centró en la participación de equipos israelíes supuestamente basados en territorios palestinos y en el comportamiento racista de seguidores de clubes como Beitar Jerusalén. La Comisión concluyó que la federación israelí no había tomado medidas suficientes contra declaraciones incendiarias de funcionarios o clubes bajo su jurisdicción, ni contra actitudes discriminatorias persistentes en los estadios.

En paralelo, la FIFA reafirmó su compromiso de mediar entre las federaciones de Palestina e Israel y supervisar la implementación de medidas que fomenten el diálogo y el respeto. El organismo subrayó que, si bien su mandato se limita a la aplicación de sus reglamentos internos, el fútbol sigue siendo una herramienta para promover valores de dignidad, igualdad y humanidad, especialmente en contextos de conflicto.

Estas medidas se producen en un momento en que la FIFA también reporta un presupuesto récord de más de 12.000 millones de euros para el ciclo 2027-2030, destinados a reinvertirse en el desarrollo del fútbol global, incluyendo infraestructuras, formación, oportunidades competitivas y tecnología en todas sus asociaciones miembro.

Con esta sanción, la FIFA busca enviar un mensaje claro: el fútbol no solo es un deporte, sino un espacio de inclusión, diálogo y unidad. La obligación de exhibir un mensaje de paz en los estadios y de implementar reformas educativas marca un paso concreto para combatir la discriminación y reforzar los valores de juego limpio en todas las competiciones bajo su jurisdicción.