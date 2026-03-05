La FIFA examina las sedes de España para el Mundial 2030

Una delegación de la FIFA visitará durante el mes de marzo las sedes de los distintos países que albergaran el Mundial de 2030. La expedición recorrerá 19 estadios, diez en nuestro país, tres en Portugal y seis en Marruecos. En estos días, se determinará tanto los estadios como las ciudades que cumplen con los requisitos de la organización y cuáles no lo hacen.

La primera parada de la FIFA será Barcelona e irán haciendo una parada diaria. La ciudad condal cuenta con dos sedes, el Spotify Camp Nou y el RCDE Stadium Cornellà. Continuará en Zaragoza el 10 de marzo y en Madrid el 11.

Recorrido por el país

La visita a la capital española –que contará con el Bernabéu y el Metropolitano– es una de las más importantes. Madrid aspira a ser escenario de la final así como a albergar el Centro Internacional de Prensa. Por ello, está previsto que se mantengan reuniones con Aena, Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.

Después de estas primeras paradas, cambiarán de país para visitar el 12 de marzo Lisboa y el 13 la ciudad de Oporto. Posteriormente, regresarán a España para recorrer Las Palmas, Sevilla, La Coruña, Bilbao y San Sebastián –del 16 al 20 de marzo– antes de emprender el viaje a Marruecos . Entre los aspectos y elementos que se evaluaran son infraestructuras, calendario de obras, cuestione legales con las ciudades, asuntos fiscales y otros requisitos.

Málaga renunció hace unos meses, pero el proceso sigue abierto y pueden producirse otros cambios, como la incorporación de sedes. En ese caso, Vigo y Valencia continuan como candidaturas potenciales. Especialmente la ciudad del Turia debido a su transporte, turismo, puerto, aeropuerto y situación. Sin embargo, ninguna de las dos ciudades será examinada durante esta visita.