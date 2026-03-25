Cristiano Ronaldo podría jugar en el Real Madrid. Pero no hablamos del actual futbolista del Al Nassr —la leyenda portuguesa que tiene entre ceja y ceja el objetivo de llegar a los 1.000 goles en su carrera (lleva 964)—, sino de su hijo.

El primogénito de CR7, que cumplirá 16 años el próximo 17 de junio y el curso que viene ya estará en edad juvenil, está a prueba con la cantera blanca en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, según ha adelantado The Athletic. De acabar recalando en la disciplina madridista, Cristiano Ronaldo Jr. seguiría así los pasos de su padre, que vistió la camiseta blanca durante nueve temporadas (2009-2018) para convertirse en el máximo goleador de la historia del club con 451 dianas en 438 partidos oficiales.

El joven Cristiano ha trabajado con el Cadete A del Real Madrid y se le ha probado jugando en la posición de extremo. La idea es que siga entrenando en Valdebebas más días, por lo que todo apunta a una posible incorporación del futbolista en las próximas fechas.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo Jr., que nació en La Mesa (California) y juega en las categorías inferiores de la selección portuguesa, forma parte actualmente de la academia del Al-Nassr saudí, donde milita desde la llegada de su padre en diciembre de 2022.

Además, al igual que su padre, el primogénito del astro luso también ha militado en el Manchester United y la Juventus de Turín.

Cristiano Jr. fue convocado por primera vez con la selección portuguesa en mayo de 2025 y debutó con la sub-15 frente a Japón, continuando su progresión en las categorías inferiores lusas.

Así, la hipotética llegada del joven futbolista a Madrid podría suponer también el regreso de todo el núcleo familiar a corto plazo, aunque Cristiano Jr. siempre tendría la opción de vivir en la residencia de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.