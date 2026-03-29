Lesión en la Seleción: Zubimendi, KO

El centrocampista del Arsenal Martín Zubimendi ha causado baja este domingo en la concentración de la selección española por unas molestias en la rodilla derecha, dos días antes del encuentro amistoso contra Egipto del próximo martes en Barcelona.

Para "no correr riesgo alguno y preservar la salud del jugador", Zubimendi ha dejado la estancia de la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y se ha informado a los servicios médicos del Arsenal, ha apuntado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su web.

La salida del exjugador de la Real Sociedad, de 27 años, se conoce después del entrenamiento que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente llevó a cabo hoy en Las Rozas para preparar el encuentro con Egipto en el RCDE Stadium.

Zubimendi participó el pasado viernes en el amistoso ante Serbia en Villarreal (Castellón) que España ganó por 3-0 al salir en el minuto 76 en sustitución de Rodri Hernández.

La selección viaja este lunes a Barcelona para disputar el último encuentro de la ventana de preparación, en el regreso de España al feudo del Espanyol después de cuatro años.