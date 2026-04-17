Las claves del futuro del Real Madrid tras su eliminación en la Champions han sido el tema fundamental de la tertulia de esta noche en El Primer Palo con Juanma Rodríguez, Paul Tenorio, Sergio Fernández y Paco Rabadán

Qué hacer con diferentes posiciones y el tema del banquillo han sido los temas principales. Paco Rabadán apuntaba a "los dos laterales y a fichar dos centrales con garantías". Sergio Fernández decía "Arbeloa no puede seguir. El inquilino del banquillo debe ser otro" y apuntaba nombres como "Scaloni, Marcelino y Bordalás"

Para Paul Tenorio el tema es mucho más complejo "Hay bases que deben mantenerse y hay otras cosas que deberían cambiar, por ejemplo, fichar un nueve para jugar con delantero centro"

Juanma Rodríguez se unía a la tesis de los dos centrales de garantías. "Eso es básico, de talla mundial debn ser" y mantenía que "es muy complicado que siga Arbeloa. Los entrenadores en el Madrid deben ganr títulos"

Ya está disponible el audio completo del programa de este pasado jueves 16 de abril