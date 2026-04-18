"Es la segunda opción para el Real Madrid"

El Primer Palo, dirigido por Juanma Rodríguez, se ha centrado en la previa de Copa del Rey que enfrenta al Atlético de Madrid y Real Sociedad. Además, el tema principal de la misma ha sido el futuro del Real Madrid.

Látigo Serrano y María Trisac veían "muy probable que el Atlético de Madrid se lleve un susto", ya que "a partido único la Real Sociedad puede hacer daño al equipo del Cholo", además remarcaban que el papel de no favorito "favorece a la Real Sociedad". Sin embargo, Paco Rabadán y Juanma Rodríguez daban por "claro favorito al Atlético de Madrid".

En clave Real Madrid, Látigo apuntaba a "Asencio, Alaba, Camavinga y Carvajal" como salidas claras para verano y a Mastantuono como cesión. Sin embargo, tema a debatir ha sido el banquillo del conjunto blanco, puesto que Juanma Rodríguez no ve ilusionante la figura de Pochettino como entrenador. Látigo aseguraba que "a día de hoy, Mourinho es la segunda opción para cubrir el puesto" por detrás del argentino.