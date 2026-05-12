Mbappé está intentando mostrar una disconformidad

En una nueva edición de El Primer Palo en esRadio, Juanma Rodríguez ha analizado profundamente la encrucijada técnica en la que se encuentra el Real Madrid tras los últimos resultados. La principal conclusión extraída de la tertulia es que el club blanco no puede permitirse más nombramientos basados en la mera intuición o en el buen desempeño circunstancial de un técnico. Para el director del programa, la elección del nuevo entrenador para la próxima temporada debe recaer en una figura testada e independiente. En este escenario, el nombre de José Mourinho emerge como la opción prioritaria y más fiable para liderar el proyecto deportivo madridista, independientemente de que los contactos oficiales aún no se hayan hecho públicos.

La tertulia ha derivado hacia un intenso enfrentamiento dialéctico con Marçal Lorente, colaborador de Mundo Deportivo, a cuenta de la supuesta hegemonía del Barcelona en las últimas dos décadas. Frente al relato interesado que intenta limitar el análisis a los últimos 18 años -periodo coincidente con la etapa de Messi y Guardiola-, Juanma Rodríguez ha defendido la verdad histórica de la institución madridista. Además, ha recordado que el Real Madrid domina el palmarés nacional con 36 títulos de Liga frente a los 29 del conjunto azulgrana, desmontando cualquier intento de parcelar la historia para favorecer la narrativa culé. También, se ha puesto el foco en las graves sombras judiciales que planean sobre los éxitos recientes del Barcelona, haciendo referencia directa al caso Negreira como un elemento distorsionador de la competición española.

Finalmente, el programa ha abordado la preocupante actitud de Kylian Mbappé y su aparente desconexión con el proyecto del Real Madrid. Se ha debatido ampliamente si sus recientes gestos públicos -marcados por la desidia o las risas inoportunas tras derrotas dolorosas- son simples errores de comunicación o una estrategia deliberada para forzar su salida definitiva del club parisino. María Trisac cuestionaba la supuesta inteligencia y formación del delantero francés, señalando que alguien tan consciente de su imagen no comete tales imprudencias por azar. Paul Tenorio apuntaba a la sensación general de que Mbappé está enviando mensajes de inconformidad constante, convirtiéndose en una figura cuya profesionalidad empieza a ser cuestionada incluso por sus más fervientes defensores en la prensa deportiva internacional.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. El Primer Palo, de lunes a viernes, de 23:00 a 00:30.