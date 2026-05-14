El Madrid da de plazo hasta el día 23 para presentar candidaturas

Dos días después de que Florentino Pérez convocase las elecciones a la presidencia del Real Madrid, los socios han conocido cuál será el proceso por el que se llevará a cabo el trámite. La información ha sido remitida en un correo en el que se explica que las elecciones a presidente se convocan de conformidad con lo que dispone el artículo 38 de los Estatutos Sociales.

A continuación, se expone que la Junta Electoral, "al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 de los citados Estatutos Sociales", hace pública dicha convocatoria y el inicio del proceso electoral. Dicho proceso se desarrollará según un calendario establecido y unas normas básicas.

En primer lugar, la presentación de las candidaturas, según refleja el comunicado, será del 14 al 23 de mayo de 2026, ambos inclusive, con los requisitos y durante los horarios contenidos en las Normas Electorales. Al día siguiente al de presentación de cada candidatura se producirá la admisión y proclamación.

En el caso de que existan recursos contra la proclamación o el rechazo de las candidaturas, se deberá presentar ante la Junta Electoral, "de conformidad con las Normas Electorales", y en el plazo de dos días naturales después de recibir la notificación y hacerse pública la decisión de las mismas.

Si resulta proclamada más de una candidatura, desde la Junta Electoral se hará pública la fecha y el lugar de celebración de las elecciones. Llegado ese momento, todos los socios incluidos en el Censo Electoral podrán emitir su voto por correo, "de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las Normas Electorales".

Para el conocimiento de los socios

Para saber si se encuentran en el Censo Electoral, los socios pueden acceder del 14 al 18 de mayo de 2026, ambos inclusive a través de la Oficina Online de Atención al Socio Elecciones Presidente 2026, o en las Oficinas de Atención al Socio, de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas.

En relación a su inclusión o no, también disponen de ese periodo de tiempo para formular reclamaciones. Los socios deberán escribir para ello a través del correo facilitado por Raúl Castellanos Tarragó, secretario de la Junta Electoral, en el mensaje: juntaelectoral@corp.realmadrid.com. Asimismo, pueden acudir a las Oficinas de Atención al Socio, de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas.

Por último, quienes quieran conocer las normas electorales, se comunica que se encuentran a disposición de los socios en la Oficina Online de Atención al Socio Elecciones Presidente 2026.