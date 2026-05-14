Los requisitos para presentarse a las elecciones del Real Madrid

Florentino Pérez convocó el pasado 12 de mayo una rueda de prensa en Valdebebas para comunicar la convocatoria de elecciones en el Real Madrid. Dos días más tarde se ha abierto el plazo para que todos aquellos socios que así lo deseen puedan presentarse a optar al puesto. Sin embargo, según aparece en los estatutos del club, para poder postularse se deben cumplir con varios requisitos imprescindibles.

En primer lugar, se debe presentar un aval bancario que iguale el 15% del presupuesto del club para el año de la convocatoria. Debe tener como "única y exclusiva garantía" su patrimonio personal. Esto supone una cantidad de decenas de millones de euros.

En segundo lugar, el socio debe contar con una antigüedad mínima de veinte años, reduciendo de manera notable el número de candidatos. Esta medida se actualizó en 2012 ya que antes solo eran necesarios diez años de socio.

En tercer lugar, se debe tener nacionalidad española. De esta manera se evita que tomen las riendas del club grandes fortunas extranjeras, fondos de inversión o modelos que se asemejen a los clubes-Estado.

Otros requerimientos

Asimismo, los socios que quieran presentar su candidatura deben ser mayores de edad, contar con plena capacidad para obrar, estar al corriente del cumplimiento de sus deberes sociales y no estar sujetos a sanciones que lo inhabiliten para desempeñar sus funciones.

Igualmente, no tener un cargo directivo de otro club de fútbol ni ser jugador, árbitro, entrenador o técnico de este. En términos generales, la candidatura debe estar formada por un mínimo de 10 socios y un máximo de 20.

El plazo de candidaturas se ha abierto este 14 de mayo y se extiende hasta el 23, inclusive. En el caso de que se proclame una única candidatura no habrá que celebrar elecciones. Por el contrario, si existe más de una, los socios del Real Madrid deberán acudir a votar para elegir al presidente y Junta Directiva de la entidad.