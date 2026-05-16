Las explosivas declaraciones de Kilian Mbappe la noche del jueves tras la victoria del Madrid ante el Oviedo han copado toda la tertulia de El Primer Palo en EsRadio con Juanma Rodríguez, Paul Tenorio, Paco Rabadán y Sergio Fernández.

Mbappe sugirió que Arbeloa le había dicho que era el cuarto delantero de la plantilla algo que para Juanma Rodríguez "es una provocación. Mbappe pidió hablar y quería decir esto, lo tenía en la mente" a lo que Paco Rabadán ha apuntado "Mbappe hace tiempo que busca una reunión con Florentino Pérez y parece que ya la ha conseguido"

Sergio Fernández sigue apuntando a que el delantero "se equivoca gravemente y la política de comunicación del Madrid sigue fallando". Paul Tenorio reconoce que "el delantero francés se equivoca pero es un año de gran convulsión en el Madrid. Pongamos todo en contexto y en el mismo saco".

Juanma Rodríguez también apuntó como este pasado jueves que "el comportamiento de Mbappe es impresentable y el entrenador debe hacerlo ver. Si juega en Sevilla el domingo, Arbeloa se comportará como Xabi con Vinicius, que le hizo un feo y siguió jugando". Sergio Fernández apunta que "Mbappe ha tocado la fibra de todos. Esto no se puede consentir".

En cuanto a Jose Mourinho y las palabras del técnico, que parece ya ejercer como nuevo entrenador. "Mourinho quiere que Bellingham sea el estandarte porque es el jugador que más le gusta a Mou de largo" dijo Sergio Fernández y apunto además "que creo que le va a poner de nueve, como delantero centro" a lo que Paul Tenorio dijo "ya lo hizo Ancelotti el año pasado y estuvo muy bien"