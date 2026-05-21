LaLiga revoluciona el arbitraje: Aplicará IA para evaluar y designar árbitros

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, anunció este jueves durante su intervención en el ISDE Sports Convention una profunda apuesta por la inteligencia artificial aplicada al arbitraje español de cara a la próxima temporada. El dirigente aseguró que la tecnología tendrá un papel clave tanto en la evaluación de los colegiados como en la designación de árbitros para los partidos.

Tebas explicó que actualmente el sistema de puntuación arbitral depende de los informes elaborados por observadores del Comité Técnico de Árbitros (CTA), quienes analizan cerca de 30 parámetros distintos en cada encuentro. Sin embargo, el dirigente considera que el nuevo modelo permitirá dotar al proceso de una mayor objetividad gracias al uso de algoritmos e inteligencia artificial.

"Vamos a implantar la IA en el mundo arbitral. Vamos a implantar dos cuestiones clave. Una, la puntuación de los árbitros. Cuando se arbitra un partido, el CTA tiene informadores que puntúan ciertos aspectos del arbitraje. Son 30 cuestiones diferentes", señaló Tebas durante su ponencia.

El máximo responsable de LaLiga detalló que el sistema ya se encuentra en desarrollo y que la tecnología se está alimentando con los datos generados en todos los encuentros disputados. Según explicó, la herramienta permitirá que alrededor del 40% de las evaluaciones arbitrales sean determinadas de forma objetiva por la IA. "Con todos los partidos se está creando la herramienta y te va creando los algoritmos. La IA repasará todo y te dirá en lo que ha acertado. Lo estamos objetivizando", afirmó.

Además, aseguró que la inteligencia artificial también participará en la designación arbitral. El sistema propondrá una terna de colegiados para cada encuentro, aunque la decisión final seguirá dependiendo del comité correspondiente: "Y unido a eso, la asignación de los árbitros a los partidos. Con la ayuda de la IA se propondrán tres árbitros al comité encargado. Yo creo mucho en la inteligencia natural, pero hay cosas en las que la IA te tiene que ayudar", concluyó.

La implementación de estas herramientas supondrá uno de los mayores cambios tecnológicos en el arbitraje profesional español en los últimos años, en un contexto marcado por el debate constante sobre la transparencia y la objetividad de las decisiones arbitrales en el fútbol profesional.