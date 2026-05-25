Enrique Riquelme reta a Florentino Pérez a un debate para "comparar proyectos"

El proceso electoral en el Real Madrid empieza a calentarse. Enrique Riquelme, empresario alicantino y candidato oficial a la presidencia del club blanco, ha pedido públicamente un debate cara a cara con el actual presidente, Florentino Pérez, con el objetivo de confrontar ideas y presentar ante los socios dos modelos distintos de futuro para la entidad.

La petición se produjo durante la inauguración de su sede electoral, situada a escasos metros del estadio Santiago Bernabéu, donde Riquelme insistió en la necesidad de abrir un proceso "sano y respetuoso" de intercambio de propuestas. El candidato aseguró que está dispuesto a debatir "las veces que sean necesarias" para que los socios puedan comparar ambos proyectos antes de acudir a las urnas.

"Florentino dijo que quería un debate. Ojalá se produzca", afirmó Riquelme durante la gala del deporte del sitio web Yo Soy Noticia, en Valencia, donde reiteró su intención de impulsar una campaña basada en la transparencia y en la recuperación del protagonismo del socio dentro del club.

El empresario, presidente ejecutivo de Grupo Cox, también aprovechó sus intervenciones públicas durante la mañana de hoy para criticar algunos aspectos de la gestión actual del club, especialmente la reforma del Bernabéu. Según explicó, muchos abonados sienten que las mejoras realizadas tras una inversión multimillonaria no han repercutido directamente en su experiencia como socios.

Riquelme prometió además presentar en los próximos días "el mayor proyecto transformacional" para el Real Madrid en más de 120 años de historia, una propuesta que, según su entorno, pondrá el foco en el socio, la identidad del club y la modernización institucional.

La candidatura de Riquelme supone el primer desafío serio al liderazgo de Florentino Pérez en dos décadas, en unas elecciones que ya han comenzado a elevar la tensión política alrededor del club blanco. Mientras tanto, el actual presidente todavía no ha respondido públicamente a la propuesta de debate.